Quantencomputer: »Wir könnten in einigen Bereichen noch Erster werden«

Mitte Juni präsentierte IBM in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Gesellschaft das Quantum System One, das in der IBM-Zentrale in Ehningen nahe Stuttgart steht. Die Nutzung des Quantencomputers geschieht exklusiv durch Fraunhofer und Partner, die über ein Ticketsystem Zugriff auf das System erhalten. Oliver Ambacher, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Festkörperphysik IAF in Freiburg, koordiniert das Projekt. Im Interview erzählt er, ob das Zeitalter des Quantencomputing nun auch in Deutschland angekommen ist und wo noch nachgebessert werden muss.

»Spektrum.de«: Seit Kurzem steht der erste Quantencomputer Deutschlands zur Nutzung bereit. Was berechnen sie derzeit konkret auf dem System in Ehningen?

Oliver Ambacher: Wir finden derzeit heraus, was der Quantencomputer gut kann und was nicht und wie man ihn in seiner Leistungsfähigkeit steigern kann. In unserer Gruppe bei Fraunhofer haben wir damit begonnen, quantenchemische Reaktionen von Metallatomen mit Wasserstoffatomen zu simulieren. Dies ist eine gute Testanwendung, da wir hier mit Fehlern, die die Systeme immer noch machen, vergleichsweise gut umgehen können. Das Land Baden-Württemberg hat Mittel für sechs Forschungsprojekte für Mitglieder des Kompetenzzentrums bereitgestellt, die die Leistungsfähigkeit des Quantencomputers in den Bereichen Quantenchemie, Logistik, Finanzwesen und Robustheit von Netzwerken evaluieren.

Laden... © Fraunhofer IAF (Ausschnitt) Oliver Ambacher | Der Professor für Leistungselektronik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg leitet das Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF in Freiburg. Er koordiniert mit seinem Institut und dem Fraunhofer IAO in Stuttgart das Kompetenzzentrum »Quantencomputing Baden-Württemberg« und in dessen Rahmen auch die Zusammenarbeit am IBM Q System One in Ehningen.

Wie kann ich als Firma oder Forschungseinrichtung auf den Quantencomputer zugreifen? Muss ich eine bestimmte Software beherrschen oder Quantenphysiker im Team haben?

Ein physikalisches Grundverständnis hilft sicherlich. Wir bringen momentan auch Studierenden des 6. Semesters bei, wie der Computer funktioniert und wie man ihn programmieren kann. Die Studierenden können ungefähr nach zwei, drei Wochen erste Schritte mit dem System in Ehningen machen und erste Algorithmen mit der Programmiersprache Qiskit von IBM testen. Man muss also nicht Quantenphysik studiert haben, um erste Erfahrungen zu sammeln. Um auf das System konkret zugreifen zu können, muss man Mitglied im Kompetenznetzwerk werden und ein Ticket erwerben, das kostet zirka 11 000 Euro pro Monat. Dann können Sie direkt über den Laptop auf die 27 Qubits (siehe Infokasten) des Quantencomputers zugreifen.