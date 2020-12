Physik: Chinesischer Quantencomputer beweist Quantenüberlegenheit

Ein chinesischer Quantencomputer-Prototyp hat in 200 Sekunden eine Rechenaufgabe gelöst, für die ein klassischer Computer 2,5 Milliarden Jahre benötigen würde. Das berichten Forscher um Jian-Wei Pan von der University of Science and Technology of China im Fachmagazin »Science«.

Ein von Google finanziertes Forscherteam hatte bereits im Oktober 2019 gezeigt, dass Quantencomputer bei einer Spezialaufgabe schneller zum Ziel kommen als herkömmliche Supercomputer. Die US-Gruppe hatte dafür ein Netz aus 53 supraleitenden Kreuzchen genutzt. Der stark gekühlte Mikrochip ermittelte in Rekordzeit, mit welcher Wahrscheinlichkeit die gekoppelten Qubits beim Auslesen bestimmte Zahlenfolgen hervorbringen.

Das chinesische Team hat nun einen anderen Weg zur »Quantenüberlegenheit« gewählt: Mit Lasern feuerten die Physiker einzelne Lichtteilchen in ein Feld aus Strahlteilern, Spiegeln und Prismen. An jedem der Strahlteiler muss sich ein Photon entscheiden, ob es im rechten Winkel abbiegt oder weiter geradeaus fliegt. Am Rand der Versuchsfläche wiesen empfindliche Detektoren nach, welchen Weg die Lichtteilchen letztlich über den Labortisch genommen hatten.

Welche Detektoren hier mit welcher Wahrscheinlichkeit aufleuchten und welche Polarisation die eintreffenden Lichtteilchen jeweils haben, ist für einen normalen Computer extrem schwer zu berechnen. Wenn man alle möglichen Durchläufe durch den Parcours zählt, kommt man auf die astronomisch hohe Zahl von 1030 (eine Zahl mit 30 Nullen). Und letztlich sind nicht alle Ausgänge gleich wahrscheinlich: Die Lichtpulse lassen sich im Rahmen der Quantenphysik als Wellen beschreiben und interferieren daher auf komplizierte Weise miteinander.