Coronavirus: Führen Autoimmunerkrankungen zu schweren Covid-19-Fällen?

Seit etwas länger als einem Jahr kämpft die Welt gegen Covid-19, und Forscher untersuchen das Virus und die Erkrankung unermüdlich – und trotzdem bleiben noch viele Rätsel: Warum erkranken manche Menschen so viel schwerer als andere? Warum verschlimmern sich die Lungenschäden manchmal noch, wenn der Körper das Sars-CoV-2-Virus bereits überwunden zu haben scheint? Und was steckt hinter der Multiorganerkrankung, die bei Menschen mit Erschöpfungssyndrom nach einer akuten Covid-Erkrankung monatelang anhält? Einige dieser Fragen könnten sich dadurch beantworten lassen, dass sich das Immunsystem fälschlicherweise gegen den Körper wendet – ein Phänomen, das als Autoimmunität bekannt ist. Das legt eine wachsende Zahl von Studien nahe.

»Viele Belege passen zusammen«, sagt Aaron Ring, ein Immunologe an der Yale School of Medicine in den USA. Schon früh in der Pandemie vermuteten Forscher, dass manche Menschen auf die Sars-Cov-2-Infektion mit einer überzogenen Immunantwort reagieren. Signalproteine des Immunsystems, die Zytokine, können auf gefährliche Werte ansteigen, was zu Zytokinstürmen und Schäden an körpereigenen Zellen führt. Klinische Studien haben nun gezeigt, dass manche Medikamente, die die Immunaktivität weitgehend dämpfen, die Sterblichkeitsrate bei schwerkranken Menschen verringern, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt verabreicht werden.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Covid-19 befassen, weisen jedoch zunehmend auch auf die Rolle von Autoantikörpern hin: Antikörper, die entweder Elemente der körpereigenen Immunabwehr oder bestimmte Proteine in Organen wie dem Herzen angreifen. Im Gegensatz zu Zytokinstürmen, die in der Regel systemische, kurzzeitige Probleme verursachen, wird angenommen, dass Autoantikörper zu gezielten, längerfristigen Schäden führen, sagt die Immunologin Akiko Iwasaki, eine Kollegin von Ring in Yale.

Spielt Veranlagung für Autoimmunerkrankungen eine Rolle?

Auch gesunde Menschen bilden Autoantikörper, aber in der Regel nicht in großen Mengen. Zudem scheinen die Moleküle meistens keine Schäden zu verursachen oder das Immunsystem anzugreifen. Dennoch haben Forscher Hinweise darauf, dass Autoantikörper bei vielen Infektionskrankheiten eine Rolle spielen.

Es gibt mehrere Theorien, die erklären, wie Autoimmunität bei Covid und anderen Infektionen entstehen könnte. Manche Menschen könnten dazu veranlagt sein, Autoantikörper zu produzieren, welche dann während einer Infektion aktiv werden. Alternativ könnten Infektionen sogar die Ursache dafür sein, dass Autoantikörper entstehen. Wenn die Forscher den Zusammenhang verstehen, könnten sie Behandlungsmöglichkeiten entwickeln und zwar sowohl für die Auswirkungen von Covid als auch für andere durch Viren verursachte Krankheiten.

Ende September 2020 berichtete eine Gruppe um Jean-Laurent Casanova von der Rockefeller University in New York City, dass mehr als zehn Prozent von 987 Personen mit schwerem Covid-19-Verlauf Antikörper hatten, die die Wirkung von Interferonmolekülen des Typs 1 angriffen und blockierten. Diese Moleküle helfen normalerweise, die Immunantwort gegen fremde Krankheitserreger zu verstärken. Das ist laut des Teams ein auffällig hoher Anteil, weil die Antikörperrepertoires der Menschen normalerweise sehr unterschiedlich sind und in der Kontrollgruppe kein einziger Proband diese Antikörper hatte. Die Forscher sahen die Antikörper auch bei Menschen vor ihrer Infektion, so dass Casanova glaubt, dass einige Menschen genetisch veranlagt sein könnten, diese zu produzieren. Außerdem traten die Autoantikörper häufiger bei Männern als bei Frauen auf – ein möglicher Grund, warum Covid Männer stärker zu treffen scheint.