Covid-19: Wie Sars-CoV-2 das Nervensystem beeinträchtigt

Anne Louise Oaklander, Neurologin am Massachusetts General Hospital, kommentiert Prices Arbeit in »Pain«: Die Studie sei »außergewöhnlich gut«, unter anderem deshalb, weil die Forscher menschliche Zellen verwendet hatten. Aber: »Es gibt keine Beweise dafür, dass der direkte Eintritt des Virus in [Nerven-]Zellen der Hauptmechanismus der zellulären Schädigung ist.« Zwar schlössen die Ergebnisse diese Möglichkeit nicht aus. Es sei jedoch auch »absolut möglich«, dass entzündungsfördernde Bedingungen außerhalb der Nervenzellen deren Aktivität veränderten oder gar dauerhafte Schäden verursachten. Außerdem könnten Viruspartikel, die Kontakt mit Nervenzellen hatten, einen Autoimmunangriff auf das Nervensystem herbeiführen.

Fachleute nehmen zwar an, dass ACE2 dem Virus als primäre Eintrittspforte dient. Doch vielleicht sei dieser Rezeptor nicht die einzige Tür, sagt Rajesh Khanna, Neurowissenschaftler und Schmerzforscher an der University of Arizona. Ein anderes Protein, Neuropilin-1 (NRP1), könnte einen alternativen Eingang darstellen. NRP1 spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung neuer Blutgefäße und beim Wachstum der Axone.

Experimente mit Zellkulturen und Mäusen brachten Forscher auf die Spur dieses Proteins. Wie sich herausstellte, interagiert NRP1 mit dem Spike-Protein des Virus. Das ist jenes Protein, das es nutzt, um in die Zellen einzudringen. »Wir haben bewiesen, dass der Rezeptor infektiöses Potenzial besitzt«, sagt der Virologe Giuseppe Balistreri von der Universität Helsinki. Er war an der Mäusestudie beteiligt, die – genau wie eine separate Studie an Zellen – in der Fachzeitschrift »Science« veröffentlicht wurde. Wahrscheinlicher, als dass ein Protein allein dem Virus den Eintritt in die Zellen ermöglicht, scheint aber, dass NRP1 und ACE2 gemeinsam agieren. »Inzwischen wissen wir: Es gibt mehr Infektionen, wenn beide Rezeptoren vorhanden sind. Zusammen ist der Effekt um einiges stärker«, erklärt Balistreri.

Das Virus als Schmerzdämpfer

Diese Ergebnisse weckten das Interesse von Khanna, der derzeit einen Wachstumsfaktor namens VEGF untersucht. Dieses Protein spielt nicht nur beim Wachstum der Gefäße eine Rolle, sondern auch bei der Schmerzweiterleitung. Und: Es bindet ebenfalls an NRP1. Darum fragte sich der Wissenschaftler, ob das Virus wohl die Übermittlung von Schmerzsignalen beeinflusst. Um der Sache auf den Grund zu gehen, führte er eine Studie an Ratten durch, die er ebenfalls in »Pain« veröffentlichte. »Wenn wir den Tieren VEGF [in die Pfoten] spritzten, hatten sie über 24 Stunden hinweg starke Schmerzen«, sagt Khansa. »Dann kam das wirklich coole Experiment: Wir verabreichten den Tieren VEGF und das Spike-Protein gleichzeitig. Und wissen Sie was? Der Schmerz war verschwunden.«

Die Studie habe gezeigt, was mit den Signalen eines Neurons passiert, wenn das Virus den NRP1-Rezeptor kitzelt, sagt Balistreri. Laut ihm beweisen die Ergebnisse, dass die Aktivität der Neurone durch den Kontakt des Spike-Proteins mit NRP1 verändert werden.

Bei Ratten mit einer Nervenverletzung, die als Modell für chronische Schmerzen dienten, dämpfte allein die Gabe des Spike-Proteins die Schmerzreaktion der Tiere. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass ein Medikament, das dem viralen Protein ähnelt und an NRP1 bindet, als neues Schmerzmittel dienen könnte. Ähnliche Moleküle werden bereits bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten berücksichtigt.

Vielleicht könne das Spike-Protein durch seine Interaktion mit NRP1 sogar menschliche Nozizeptoren zum Schweigen bringen, spekuliert Khanna. Vielleicht würden Menschen zu Beginn einer Infektion dadurch keine oder weniger Schmerzen wahrnehmen. Eine solch betäubende Wirkung könnte dem Virus möglicherweise dabei helfen, sich zu verbreiten. »Ich kann das nicht komplett ausschließen«, sagt Balistreri. »Viren nutzen ein ganzes Arsenal von Werkzeugen, um sich zu verstecken. Sie sind Profis darin, unsere Abwehr zum Schweigen zu bringen.«

Ob eine Sars-CoV-2-Infektion bei Menschen tatsächlich zu einer Schmerzunempfindlichkeit führen kann, ist noch nicht geklärt. »Die Kollegen verwendeten eine hohe Dosis eines bestimmten Virusfragments, und zwar in einem Laborsystem und bei Ratten – nicht bei Menschen«, sagt Balistreri. Die beobachtete Wirkung könnte ihm zufolge auf die großen Mengen an Virusprotein zurückzuführen sein. »Die spannende Frage ist, ob das Virus auch bei Menschen Schmerzen dämpfen kann«, sagt der Virologe.

»Als ich Covid hatte, waren die Schmerzen plötzlich erträglich. Manchmal waren sie sogar ganz verschwunden«

(Rave Pretorius)

Der Fall von Rave Pretorius, einem 49-jährigen Südafrikaner, weist darauf hin, dass es sich lohnen könnte, in dieser Richtung weiterzuforschen. Von einem Autounfall im Jahr 2011 trug Pretorius mehrere gebrochene Nackenwirbel sowie umfangreiche Nervenschäden davon. Er lebt mit konstanten, brennenden Schmerzen in den Beinen, die ihn jede Nacht zwischen 3 und 4 Uhr wecken. »Es fühlt sich an, als ob jemand ständig heißes Wasser über meine Beine gießt«, sagt Pretorius. Doch das änderte sich, als er sich im Juli bei seiner Arbeit in einem Produktionsunternehmen mit Covid-19 infizierte: »Als ich Covid hatte, waren die Schmerzen plötzlich erträglich. Manchmal waren sie sogar ganz verschwunden«, sagt er. Zum ersten Mal seit seinem Unfall konnte er durchschlafen. »Als ich krank war, hatte ich ein besseres Leben.« Und das, obwohl er zu dieser Zeit oft müde war und lähmende Kopfschmerzen hatte. Nun hat sich Pretorius von Covid-19 erholt – und seine neuropathischen Schmerzen sind wieder da.

Covid-19 scheint sowohl positive als auch negative Wirkungen auf das Nervensystem zu haben. Ob sie durch eine direkte Infektion zu Stande kommen, ist – wie so vieles bei Sars-CoV-2 – noch unklar. Prinzipiell, so zeigen die neuesten Daten, kann das Virus bestimmte Nervenzellen infizieren. Es kann aber auch über andere Wege Unheil anrichten.