Covid-19: Neues Rätsel um den Ursprung des Virus

Drei ähnliche Vergleichsstudien erschienen letzte Woche auf biorXiv. Eine dieser Veröffentlichungen, gepostet am 18. Februar von einer internationalen Arbeitsgruppe, zeigte, dass Coronaviren aus tiefgefrorenen Zellen von illegal gehandelten Pangolinen zwischen 85,5 und 92,4 Prozent ihrer DNA mit dem menschlichen Virus gemeinsam hatten.

In zwei weiteren Publikationen vom 20. Februar beschäftigten sich chinesische Teams ebenfalls mit Coronaviren aus geschmuggelten Pangolinen. Diese Viren zeigten 90,2 und 91 Prozent Übereinstimmung zu dem Virus, das Covid-19 verursacht.

Knapp daneben ist auch vorbei

Die Ähnlichkeit müsse größer sein als in diesen Studien berichtet, bevor man den tatsächlichen Zwischenwirt identifizieren könne, sagt Arinjay Banerjee, der an der McMaster University in Hamilton Coronaviren erforscht. Er merkt an, dass das Sars-Virus 99,8 Prozent seines Genoms mit einem Virus aus dem Larvenroller teilt – deswegen betrachtet man diese Schleichkatze als Quelle. Wenn Pangoline der Ursprung dieses Ausbruches waren, sagt Banerjee, dann sicher nicht die Pangoline in diesen Studien.

Die größte Übereinstimmung zum humanen Coronavirus zeigte bisher ein Virus aus einer Fledermaus, die in der chinesischen Provinz Yunnan gefangen wurde. Eine Untersuchung vom 3. Februar zeigte, dass das Fledermaus-Coronavirus in 96 Prozent seines Genmaterials mit dem Erreger von Covid-19 übereinstimmt. Zwar könnten die Fledermäuse das Virus direkt an Menschen weitergegeben haben, aber die RBD ihres Virus unterscheidet sich an kritischen Punkten von jener des Sars-CoV-2. Das lege nahe, dass dieses spezifische Fledermausvirus nicht direkt auf Menschen übersprang, sondern vielmehr über einen Zwischenwirt zu uns gelangte, sagen Fachleute.

Die neuen Veröffentlichungen werfen mehr neue Fragen auf, als sie beantworten, sagt Jiang Zhigang, Ökologe am Zoologischen Institut Peking der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Seine Frage: Wenn Pangoline die Quelle des Virus sind, und die Tiere aus einem anderen Land eingeschmuggelt wurden – warum gab es dann keine Infektionen im Herkunftsland?

Sara Platto, die an der Jianghan University in Wuhan das Verhalten von Tieren erforscht, sorgt sich, dass die Spekulationen über Pangoline als Ursprung Menschen dazu bewegen könnte, die Tiere zu töten. Nach dem Sars-Ausbruch wurden die Larvenroller massenhaft umgebracht. »Das Problem ist aber nicht das Tier, sondern dass wir mit ihm in Kontakt treten.«