Covid-19: Wie sich die Infektion in Deutschland ausbreiten könnte

Das bedeutet aber keineswegs, dass der bisherige Ansatz, das Virus in China einzugrenzen, gescheitert ist – im Gegenteil. »Ziel dieser Strategie ist es, Zeit zu gewinnen, um sich bestmöglich vorzubereiten«, schrieb das RKI am 13. Februar. Dass das gelungen ist, zeigt der zweite große Unterschied zwischen Planspiel und Realität. In der Risikoanalyse des Bundes ist die Pandemie in Deutschland, noch bevor die offizielle Warnung der Weltgesundheitsorganisation eintrifft: »Die antiepidemischen Maßnahmen beginnen, nachdem zehn Patienten in Deutschland an der Infektion verstorben sind.«

Das entspricht grob der Situation in China, die danach schnell außer Kontrolle geriet – so wie im Deutschland des Planspiels von 2012. Erst am Tag 48 der simulierten Epidemie beginnen dort die Maßnahmen gegen die Epidemie zu greifen, was die Ausbreitungsrate immerhin um knapp die Hälfte reduziert.

Das reale Sars-CoV-2 dagegen stößt vom Tag seines Eintreffens an auf Widerstand – und vermutlich sogar auf deutlich drastischere Maßnahmen, als sie das Modell voraussetzt. Die Risikoanalyse nennt Schulschließungen als mögliche Option – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dagegen schloss nicht aus, im Ernstfall ganze Städte abzuriegeln. Fachleute rufen die Bevölkerung derweil dazu auf, sich vor Ansteckung zu schützen und auf Hygiene zu achten.

Warten auf den Sommer und einen Impfstoff

Denn: Je langsamer sich die Krankheit verbreitet, desto besser. Je größer der Zeitraum ist, über den Krankheitsfälle auftreten, desto besser lassen sich die Auswirkungen auf Gesundheitssystem und Wirtschaft abfangen – und jene bösen Überraschungen, auf die man bei neuen Seuchen immer gefasst sein muss. Und: Je weiter sich der Höhepunkt der Epidemie nach hinten verschiebt, desto geringer ist die Zahl anderer Atemwegsinfektionen wie Grippe, die gleichzeitig umgehen und das Gesundheitssystem belasten – sie werden mit dem Ende des Winters drastisch weniger.

Womöglich gilt Letzteres auch für das Coronavirus. Deswegen ist das Ziel der Gegenmaßnahmen weiterhin: Zeit schinden, bis die Grippesaison vorbei ist, bis der Sommer kommt, bis ein Impfstoff da ist. Bisher sind die Fachleute beim Robert Koch-Institut anscheinend zuversichtlich, dass das gut gelingen wird. »Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung wird in Deutschland aktuell als gering bis mäßig eingeschätzt«, schreiben sie in ihrer Stellungnahme nach der Entdeckung der neuen deutschen Fälle.

Mehr zum Thema Coronavirus und Covid-19 lesen Sie hier in unseren FAQ oder auf unserer Schwerpunktseite.