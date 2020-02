Covid-19: Lässt sich die Coronavirus-Ausbreitung in Deutschland kontrollieren?

Außerhalb von Wuhan scheint die Sterblichkeit bisher deutlich niedriger zu sein als am Epizentrum der Epidemie. Zum Beispiel starben von den fast 700 infizierten Personen auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess bisher erst weniger als ein halbes Dutzend – obwohl ein großer Anteil der Reisenden zu bekannten oder mutmaßlichen Risikogruppen gehört.

Auch der Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin schätzte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk die reale Sterblichkeit durch das neue Coronavirus auf nur einige Zehntelprozent.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Was ist über die Fälle in Deutschland bekannt?

Coronavirus-Fälle in Deutschland waren zu erwarten. Dass infizierte Personen einreisen, lässt sich während solch einer Epidemie nicht verhindern. Virusträger ohne Krankheitszeichen durch systematische Tests an Flughäfen oder Grenzübergängen abzufangen, ist völlig unrealistisch, weil solche Tests Zeit brauchen und die Labore die dadurch entstehenden Mengen an Tests überhaupt nicht bewältigen könnten.

In Deutschland waren schon vor einiger Zeit erste Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Vor allem bei einer Firma in Bayern, aber auch bei Rückkehrern aus Wuhan. Diese Fälle führten aber nicht zu weiteren bekannten Ansteckungen. Seit Ende Februar gibt zudem es Fälle in Baden-Württemberg und Nordrhein Westfalen.

Bei dem Patienten aus Baden-Württemberg handelt es sich nach Angaben des Landes-Gesundheitsministeriums vom Dienstag um einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen. Er habe sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt. Nach dpa-Informationen ist der Patient in Nordrhein Westfalen Mitte 40 und in kritischem Zustand. Er hat eine Vorerkrankung. Bei der Ehefrau des Mannes, die ebenfalls mit Symptomen einer Viruserkrankung stationär behandelt wurde, handele es sich weiterhin um einen Verdachtsfall.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Lässt sich die Ausbreitung von 2019-nCoV in Deutschland eindämmen?

Dass sich das Virus innerhalb Deutschlands so unkontrolliert wie in Wuhan verbreitet, gilt noch immer als wenig wahrscheinlich. Das liegt unter anderem am Melde- und Kontrollsystem, das die Chance erhöht, Erkrankte zu isolieren, bevor sie andere infizieren können. Laut Infektionsschutzgesetz müssen medizinische Einrichtungen und Labors eine Reihe meldepflichtiger Infektionen wie Masern oder Milzbrand, aber auch »das Auftreten einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit« an das Gesundheitsamt melden.

Diese Meldungen werden kontinuierlich an die Landesbehörden und von dort an das Robert Koch-Institut (RKI)weitergeleitet. Das ist die zentrale Einrichtung zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten. Auf diese Weise erfassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Ausbruch meldepflichtiger Krankheiten schnell und können darauf reagieren.

»Ziel dieser Strategie ist es, in Deutschland Zeit zu gewinnen, um sich bestmöglich vorzubereiten«, heißt es in der Risikobewertung des RKI vom 26. Februar 2020. Und weiter: »Sobald in Deutschland mehr Fälle auftreten, die nicht mehr auf einen bereits bekannten Fall zurückgeführt werden können und deutlich würde, dass die Verbreitung auch in Deutschland auf Dauer nicht zu vermeiden ist, wird die Bekämpfungsstrategie schrittweise angepasst.«

Künftig könnten mehr Fälle erkannt werden, weil öfter auf das Virus getestet wird. So hat das RKI hat mittlerweile standardisierte Sars-CoV-2-Untersuchungen bei vermeintlichen Influenzakranken beschlossen. Zumindest wenn es einen begründeten Verdacht gibt, die Person etwa in China war oder direkten Kontakt mit jemanden, der Norditalien besucht hat.

Laut einer Empfehlung des Europäischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sollten Erkrankte, die in den 14 Tagen zuvor in der betroffenen Region unterwegs waren oder Kontakt mit bekanntermaßen infizierten Personen hatten, so schnell wie möglich Blut, Urin und Schleim abliefern, der dann mit Hilfe eines an der Charité in Berlin entwickelten Gentests auf den Erreger überprüft wird. Viele Krankenhäuser sind bereits darauf vorbereitet, diese Tests durchzuführen. Ein positives Testergebnis soll nach dieser Empfehlung von einem der beiden spezialisierten Coronavirus-Konsiliarlabore in Berlin und Rotterdam überprüft werden, um falsche Treffer auszusortieren.

Anschließend isoliert man die Infizierten für die Dauer der Krankheit, um zu verhindern, dass sich der Erreger verbreitet. Selbst bei einem wenig ansteckenden Krankheitserreger ist die Gefahr für medizinisches Personal sehr hoch. Betroffene Patientinnen und Patienten werden deswegen auf einer Isolierstation behandelt, in der besonders strenge Hygieneregeln gelten.

Außerdem versuchen die Gesundheitsbehörden, alle Menschen aufzuspüren, die mit dem Patienten Kontakt hatten, und untersuchen sie auf Zeichen einer Ansteckung. So lässt sich sicherstellen, dass von einem Patienten keine weitere Gefahr ausgeht, man schafft gewissermaßen Sackgassen für den Erreger – er kommt nicht weiter. Dieses als »contact tracing« bezeichnete Vorgehen nutzten deutsche Behörden auch 2012, als das damals neue Mers-Coronavirus in Deutschland auftauchte.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wie kann ich mich vor Sars-CoV-2 schützen?

An diesem Punkt können die Behörden allein das Virus nicht mehr aufhalten. Die Bevölkerung kann aber mit einfachen Maßnahmen dazu beitragen, dass der Erreger sich hier in Europa nicht ungehindert verbreitet. Dass der Erreger über die Luft übertragen wird, heißt nicht, dass das der bedeutendste oder gar einzige Übertragungsweg ist.

Einen wichtigen Schutz vor der Ansteckung bieten einfache Maßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, mit Infektionsquellen angemessen umgehen, sowie Menschenmengen und Großveranstaltungen zu vermeiden. Das wichtigste Hilfsmittel bei der Bekämpfung von Covid-19 ist das Gehirn; wir empfehlen, sich mit seiner korrekten Bedienung noch einmal vertraut zu machen.