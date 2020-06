Masken-Debatte: Späte Kehrtwende

Warum also sahen sich die ehrenwerten Institutionen WHO und RKI zu so einer Kehrtwende gezwungen? Beide hatten lange argumentiert, es gebe keinen wissenschaftlichen Beweis für die Wirksamkeit von Masken gegen die Verbreitung von Sars-CoV-2. Allerdings gab es sehr wohl Studien, die für einen generellen Gebrauch von Masken in der Allgemeinbevölkerung gesprochen hätten.

Es gab Hinweise auf die Wirksamkeit von Masken

So gibt es zum Beispiel eine Untersuchung aus der Zeit der Sars-Epidemie 2003, deren Erreger genetisch zu 80 Prozent identisch mit Sars-CoV-2 ist. Sars-Patienten und eine Kontrollgruppe in Peking wurden dabei nach ihren Gewohnheiten gefragt. Es zeigte sich, dass Menschen, die einfache Chirurgen-Masken getragen hatten, ein um 70 Prozent geringeres Risiko hatten, sich mit Sars zu infizieren, als solche, die sich nicht auf diese Weise geschützt hatten.

»Wir hätten uns in der Frühphase der Epidemie den generellen Maskengebrauch von asiatischen Ländern abschauen sollen« (Nora Szech)

In einer Übersichtsarbeit von 2011 analysierte die Cochrane-Stiftung diese und alle anderen epidemiologischen Masken-Studien, die zu jenem Zeitpunkt verfügbar waren. Sie kam zu dem Ergebnis, dass das Tragen einer Maske jedweder Art widerspruchsfrei die beste Begleitmaßnahme sei, um das Infektionsrisiko für respiratorische Viren – die Daten bezogen sich vor allem auf Sars 1 – zu verringern.

In der Wissenschaft spricht man in so einem Fall »von guten Hinweisen«, dass etwas – hier das Maskentragen – einen Effekt haben könnte. Schon im März mahnte ein internationales Forscherteam im Journal »Lancet Respiratory Medicine«, es sei zu unterscheiden zwischen »absence of evidence« (Fehlen von Beweisen) und »evidence of absence« (dem Beweis, dass dieser nicht existiere).

Einige Wissenschaftler bewerten deswegen die gegen Masken vorgebrachten Argumente als wenig schlüssig. »Masken können sogar ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln«, hieß es etwa in besagtem WHO-Video. »Wer behauptet, dass derjenige, der eine Maske trägt, sich weniger vorsichtig verhält, kann auch gleich die Sicherheitsgurte im Auto abschaffen«, sagt Nora Szech, Verhaltensökonomie-Professorin am Karlsruher Institut für Technology (KIT), die über Normen in Asien und Europa forscht. »Wir hätten uns in der Frühphase der Epidemie den generellen Maskengebrauch von asiatischen Ländern abschauen sollen.« Sie kritisiert die Kommunikation des RKI und WHO: »Für die Motivation, eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, ist immer besser, wenn die Menschen wissen, dass sie damit auch etwas für sich selbst tun«, sagt sie. »Es ist deshalb schlimm, dass die Alltagsmasken von RKI und WHO so schlechtgemacht wurden und werden.« Denn diese Einschätzung habe sich bei vielen nun festgesetzt.

Maskenverzicht gegen Maskenmangel?

Die WHO rückte ihre Empfehlung, die breite Bevölkerung solle eben keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, in den Zusammenhang mit der weltweiten Knappheit an Masken. »Wir haben einen globalen Mangel«, hieß es am 31. März. »Wir priorisieren die Benutzung von Masken für diejenigen, die sie am meisten brauchen.« Gemeint war das medizinische Personal. Noch immer gibt es weltweit nicht genügend Schutzmasken, es fehlt an den FFP2- und FFP3-Masken, die sicher auch vor Aerosolen schützen. Im Frühjahr war der Mangel an solchen Masken, aber auch an OP-Masken eklatant. Doch viele Menschen wollten etwas tun gegen die Ausbreitung des Virus und trotzdem nicht die Knappheit für das medizinische Personal verstärken. So produzierten sie ihre Masken selbst, und die einfache, aus Stoff genähte Alltagsmaske war geboren.