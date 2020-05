Covid-19: Was Kinderärzte über das Kawasaki-Syndrom wissen

Laut einer Risikobewertung, die das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) am 15. Mai herausgegeben hat, gibt es aktuell 86 Fälle in den USA, 12 in Kanada und in Europa insgesamt etwa 230. Leider waren darunter auch einige Todesfälle, drei in den USA, einer in Frankreich, einer in Großbritannien. Derartige Nachrichten sind beängstigend, besonders für Eltern, die ihre Kinder nun wieder in die Kita oder in die Schule schicken sollen. Ist Covid-19 doch nicht so harmlos für die Kleinen und Kleinsten, wie es bisher dargestellt wurde?

Der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie (DGPK) vom November 2019 zufolge (Pdf) ist das Kawasaki-Syndrom eine Entzündung der Blutgefäße, bei der mittelgroße Arterien des ganzen Körpers betroffen sein können, besonders jene, die direkt aus der Hauptschlagader entspringen, wie die Herzkranzgefäße. Welche Ursache hinter dieser Erkrankung steckt, ist bis heute unbekannt. Laut einer verbreiteten Hypothese entsteht sie, wenn das Immunsystem nach einer Infektion überreagiert. Beobachtet wurde das Syndrom in Verbindung mit einer Vielzahl von Erregern, darunter Bakterien, Pilzen und Viren wie etwa Enteroviren, Adenoviren, humane Coronaviren, Parainfluenzaviren und das Epstein-Barr-Virus.