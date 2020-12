Sars-CoV-2: Coronaviren in Japan und Kambodscha eng verwandt mit Pandemievirus

Exklusive Übersetzung aus

Zwei Laborkühlschränke in Asien haben eine überraschende Entdeckung bereitgehalten. Wie Forscher dem Magazin »Nature« berichteten, haben sie in Fledermäusen, die in einem Gefrierschrank in Kambodscha gelagert waren, ein Coronavirus gefunden, das eng mit Sars-CoV-2 verwandt ist. Zudem hat ein Team in Japan über die Entdeckung eines weiteren eng verwandten Coronavirus berichtet, das man ebenfalls in gefrorenem Kot von Rhinolophus-Fledermäusen, auch Hufeisennasen genannt, entdeckt hat.

Die Viren sind die ersten bekannten Verwandten von Sars-CoV-2, die Teams außerhalb Chinas gefunden haben. Es gibt bereits starke Hinweise dafür, dass Sars-CoV-2 von Hufeisennasen ausging. Doch ob der Erreger direkt von den Fledermäusen auf Menschen oder über einen Zwischenwirt wanderte, ist bislang rätselhaft.

Das Virus in Kambodscha steckte in zwei Rhinolophus shameli, die 2010 im Norden des Landes gefangen worden waren. Das Genom des Virus ist noch nicht vollständig sequenziert, und die bisherigen Daten sind unveröffentlicht, so dass sich nicht abschließend sagen lässt, wie bedeutsam die Funde tatsächlich sind. Doch relevant sind sie allemal.

Die Coronavirus-Entdeckungen sind aufregend

Sollte das Virus sehr eng mit dem Pandemievirus verwandt sein – oder sogar ein Vorfahre davon –, könnte es entscheidende Informationen darüber liefern, wie Sars-CoV-2 von Fledermäusen auf Menschen übertragen wurde, sagt Veasna Duong, Virologin am Pasteur-Institut in Kambodscha in Phnom Penh. Sie hat die Erregersuche in Kambodscha geleitet und »Nature« Anfang November auf die Entdeckung aufmerksam gemacht.