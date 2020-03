Covid-19: Wie China das neue Coronavirus ausbremste

Noch im Januar schien Covid-19 in der chinesischen Provinz Wuhan unaufhaltsam. Doch seit Ende Februar zeichnet sich ab: Der chinesische Staat hat es mit drastischen Maßnahmen geschafft, das Virus deutlich einzudämmen. Das berichtet jedenfalls der Leiter einer Mission der Weltgesundheitsorganisation WHO in China Bruce Aylward in einem Bericht vom 28. Februar.

Demnach senkte das Land die bestätigten täglichen Neuinfektionen von nahezu 3000 Ende Januar auf nur wenige hundert in den letzten Februartagen. Diese dramatische Abnahme der Fallzahlen sei real, schreibt die Gruppe in ihrem Bericht, der die chinesische Reaktion in höchsten Tönen lobt. Allerdings ist unklar, welche Schlüsse andere Länder wie Deutschland aus dem Erfolg für ihre eigenen Strategien ziehen sollten. Denn die Maßnahmen speziell in Wuhan waren ungewöhnlich streng.

China setzt dabei auch auf eine Technik, die auch in Deutschland eingesetzt wird, das allerdings in großem Stil: die Nachverfolgung von Infizierten und ihrer Kontakte. Allein in Wuhan identifizierten über 1800 Teams aus Fachleuten enge Kontakte bekannter Infizierter – und fanden nach Angaben der Behörden nahezu alle. Der Anteil der aufgespürten engen Kontakte spiele eine erhebliche Rolle dabei, ob auf diesem Weg eine Epidemie eingedämmt werden kann, berichtete kürzlich ein Team um Joel Hellewell von der London School of Hygiene & Tropical Medicine in »Lancet«.

Chinas extreme Maßnahmen

Außerdem ergriff das Land aggressive Maßnahmen, um die Menschen voneinander fernzuhalten. Auf nationaler Ebene verlängerte der Staatsrat die Feiertagsferien, und im ganzen Land fielen Großveranstaltungen aus – bis hin zu Kino- und Theatervorführungen. Laut Bericht kehrte in Unternehmen und Behörden die Belegschaft nur nach und nach an ihre Arbeitsplätze zurück, so dass einzelne Erkrankte jeweils nur einen Teil der Beschäftigten infizieren konnten.