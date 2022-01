Covid-19: Die Generation »Pandemie«

Es stellte sich heraus, dass die Resultate während der Pandemie deutlich schlechter ausfielen als in den Jahren davor. »Die Ergebnisse sausten ab Ende des letzten und Anfang dieses Jahres in den Keller«, sagte er Ende 2021. Beim Vergleich aller Teilnehmer schnitten die Pandemie-Babys bei einer Reihe von IQ-Test-ähnlichen Messungen um fast zwei Standardabweichungen schlechter ab als die vor Coronazeiten geborenen. Kinder aus einkommensschwachen Familien hatten die größten Einbußen, Jungen waren stärker betroffen als Mädchen, und insgesamt waren vor allem die grobmotorischen Fähigkeiten beeinträchtigt.

Zunächst nahm Deoni an, dass hinter den Ergebnissen eine Verzerrung auf Grund einer sehr speziell zusammengesetzten Gruppe von getesteten Kinder handelte: Hatten sich in der Pandemie vielleicht vor allem Familien für den Test beworben, bei deren Kinder schon Entwicklungsprobleme aufgefallen waren oder drohten? Das schloss Deoni im Lauf der Zeit aus: Die Kinder, die zur Untersuchung kamen, unterschieden sich in Herkunft, Geburtsereignissen oder sozioökonomischem Status nicht von den Teilnehmern früherer Jahre. Ihre Defizite, so ein Besorgnis erregender Trend in der Auswertung, häuften sich zudem mit der Dauer der Pandemie zunehmend an. »Das Ausmaß ist gewaltig. Einfach erschreckend«, sagt Deoni.

Wird das bleiben?

Die Auswirkungen wirken drastisch. Immerhin aber könnten sie nur vorübergehend sein. Überdies ließen sich Vorhersagen über langfristige Probleme daraus nicht ziehen, geben andere Forscher zu bedenken. Es sei echt schwer zu sagen, was das für die Zukunft der Babys bedeutet, sagt etwa die Entwicklungspsychologin Marion van den Heuvel von der Universität Tilburg in den Niederlanden. Denn: »Der IQ von Säuglingen sagt nicht viel voraus.« Das belegt etwa eine Studie zur Entwicklung von Mädchen, die in Rumänien zunächst in Waisenhäusern lebten und dann vor dem Alter von 2,5 Jahren von Pflegefamilien adoptiert wurden. Im Alter von 4,5 Jahren hatten diese seltener psychiatrische Probleme als Mädchen, die in Heimen untergebracht waren. Diese Situation unterscheidet sich von einer Pandemie, die Beobachtung lässt aber vermuten, dass Härten, die Babys erfahren, sich später ausgleichen könnten, wenn die problematischen Auslöser weggefallen sind.

Deoni überarbeitet seine Ergebnisse gerade für eine Publikation in »JAMA Pediatrics«. Zunächst hatte er die Arbeit auf einem Preprint-Server veröffentlicht, worauf eine Flut besorgter Medienberichte und Reaktionen aus der Forschergemeinde laut wurden. Es herrschte »echte Besorgnis darüber, dass diese Ergebnisse ohne ordnungsgemäßes Peer-Review veröffentlicht wurden«, sagt Griffin, der die Entwicklungspsychlogische Abteilung des National Institute of Child Health und Human Development in Bethesda leitet.

Aber angenommen, die Ergebnisse entpuppen sich schließlich als stichhaltig: Warum überhaupt sollten die während der Pandemie geboren Babys kognitive und insbesondere motorische Defizite zeigen?

Deoni vermutet, die Probleme könnten auf einen Mangel an zwischenmenschlichen Interaktionen zurückzuführen sein. Er und sein Team überprüfen dies in noch nicht veröffentlichten Folgeuntersuchungen, bei denen der Umgang von Eltern und Kindern zu Hause dokumentiert wurde. Wie sich zeigt, sank die Zahl der zwischen Vater, Mutter und Kindern gewechselten Worte in den letzten zwei Jahren im Vergleich zur Zeit davor. Vielleicht, spekuliert Deoni, bekommen Säuglinge und Kleinkinder weniger Möglichkeiten zum Trainieren ihrer Grobmotorik als üblich, weil sie nicht regelmäßig mit anderen Kindern herumtollen oder auf Spielplätze gehen. Das wäre eine unglückliche Entwicklung, denn die dabei sonst trainierten Fähigkeiten »bilden ein Fundament für alle weiteren«, sagt Deoni.