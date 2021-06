James Webb Space Telescope: Das erste Jahr des Hubble-Nachfolgers

Weiterhin erhielten Natasha Batalha vom Ames Research Center der NASA und Johanna Teske von der Carnegie Institution for Science die drittgrößte Zuweisung an Beobachtungszeit und damit das größte Programm für Studien an Exoplaneten. Sie schlagen vor, die Atmosphären von einem Dutzend Exoplaneten auf eine noch nie dagewesene Weise zu untersuchen (siehe »Atmosphären von Exoplaneten«). In 141,7 Stunden Beobachtungszeit wird das Projekt den riesigen Spiegel des JWST nutzen, um diese Welten beim Transit vor ihren Wirtssternen zu beobachten. Dabei wird das Sternenlicht beim Vorbeiziehen der Exoplaneten geblockt, so dass Forschende die grundlegende Zusammensetzung und Struktur der vorhandenen Atmosphären herausarbeiten können.

© S.G. Djorgovski et al. & Digital Media Center, Caltech; Bearbeitung: SuW-Grafik (Ausschnitt) Die ersten Sterne | Einige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden die ersten Sterne und Galaxien im Universum. Ihre Strahlung ionisierte die neutralen Atome – vor allem Wasserstoff und Helium –, die fein verteilt vorlagen. Das JWST soll mit Beobachtungen in diese frühe Phase kosmischer Entwicklung vordringen und Objekte abbilden, die niemand zuvor gesehen hat.

Die Welten, die Batalha, Teske und ihre Teams beobachten werden, sind zwischen ein- und dreimal so groß wie die Erde. Man nimmt an, dass es sich dabei um faszinierende Supererden und Subneptune handelt – eine Klasse von Planeten, deren Verständnis durch das JWST verändert werden könnte. »Um an einen Punkt zu gelangen, an dem wir nach Biosignaturen in echten, potenziell erdähnlichen, bewohnbaren Planeten suchen, müssen wir wirklich die ganze Vielfalt der Planeten verstehen, die bisher entdeckt wurden«, erklärt Batalha. »Zu dieser Vielfalt gehören auch diese seltsamen Supererden und Subneptune, die sich als einer der häufigsten Planetentypen in unserer Galaxis herausgestellt haben. Wir haben wirklich keine Ahnung, was sie sind. Es ist unglaublich wichtig, diese Planeten mit dem JWST zu studieren.«

Ein weiteres beliebtes Beobachtungsziel ist TRAPPIST-1, ein System, in dem sieben Exoplaneten einen Roten Zwerg umkreisen. TRAPPIST-1 ist nur 40 Lichtjahre von der Erde entfernt. Man hält einige der Welten für potenziell bewohnbar. Um dieses Minisonnensystem besser zu verstehen, werden sich zwei der GTO-Programme von JWST und drei der GO-Programme des Teleskops auf dieses System konzentrieren. Laura Kreidberg, Direktorin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, ist Leiterin eines dieser GO-Programme. Das Projekt wird das James-Webb-Teleskop nutzen, um die Temperatur der zweitinnersten Welt des Systems, TRAPPIST-1 c, zu bestimmen und in fast 18 Stunden Beobachtungszeit nach einer Atmosphäre auf diesem Planeten zu fahnden.

Obwohl man annimmt, dass der Exoplanet TRAPPIST-1 c selbst zu heiß ist, um Leben zu beherbergen, würde das Vorhandensein einer Atmosphäre darauf hindeuten, dass auch kühlere und möglicherweise bewohnbarere Welten im System Atmosphären haben könnten. Und im Moment kann nur das JWST diese Daten liefern. »Wir müssen weit draußen im Infraroten beobachten«, sagt Kreidberg. »Die Erde ist zu heiß. Man muss ein Teleskop im Weltraum haben, das kalt ist und eine ausreichende Wellenlängenabdeckung aufweist. Das JWST ist das einzige Teleskop, das jemals gebaut wurde, das das kann.«

© ESO/M. Kornmesser / Künstlerische Darstellung des Planeten Ross 128 b / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt) Atmosphären von Exoplaneten | Inzwischen sind rund 4700 Planeten außerhalb des Sonnensystems bekannt. In einigen Fällen ist es gelungen, eine Gashülle dieser Himmelskörper nachzuweisen und sogar auf ihre Bestandteile hin zu analysieren. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versprechen sich davon, mit Hilfe des JWST die fremden Welten – hier künstlerisch dargestellt – noch genauer zu untersuchen. Werden sie dabei eindeutige Hinweise auf außerirdisches Leben finden?

Forschung in der Nähe

Auch bezogen auf unser Sonnensystem sollen die Fähigkeiten des JWST umwälzend sein. Noemi Pinilla-Alonso von der University of Central Florida plant, mit dem Teleskop 59 transneptunische Objekte (TNOs) – eisige Körper jenseits der Neptunbahn – in einer beispiellosen Beobachtungskampagne von fast 100 Stunden Dauer zu untersuchen. JWST wird in der Lage sein, auf den Körpern vorhandene Materialien wie Wasser oder komplexe organische Stoffe zu erkennen, etwas, das bisher nur für 40 der hellsten TNOs möglich war. »Das breite Wissen, das wir mit JWST über das Sonnensystem haben werden, ist kein Vergleich zu dem, was im Moment vorliegt«, meint Pinilla-Alonso.

Es gibt auch einige risikoreiche Programme, bei denen das JWST kurzfristig Ereignissen nachgehen kann, so genannten Targets of Opportunity (ToOs). Martin Cordiner vom Goddard Space Flight Center der NASA leitet ein solches Projekt. Er hofft, ein interstellares Objekt zu beobachten, das unser Sonnensystem durchquert, wie 'Oumuamua im Jahr 2017 oder der Komet Borisov im Jahr 2019. »Wir drücken die Daumen, dass wir eines erwischen«, hofft er. Und wenn es bis auf wenige Astronomische Einheiten an die Sonne herankommt, sollte JWST in der Lage sein, es zu untersuchen – mit Cordiner als Leiter der Kampagne. »Das Ziel ist es«, sagt er, »die chemische Zusammensetzung zu bestimmen«, etwa ob der Körper Wasser und Kohlendioxid enthält. Das würde uns einen direkten Blick auf das Material eines anderen Planetensystems eröffnen.