Geometrie: Das Rätsel um das kürzeste Möbiusband ist gelüftet

Eine 50 Jahre alte Vermutung

Richard Evan Schwartz, ein Mathematiker an der Brown University, hörte 2019 zum ersten Mal von diesem Problem, als ihn sein Kollege Sergei Tabachnikov von der Pennsylvania State University darauf aufmerksam machte. Schwartz wurde neugierig und schlug das Thema direkt in einem Buch von Tabachnikov und Fuchs nach. »Ich habe das entsprechende Kapitel gelesen und war sofort Feuer und Flamme«, sagt er. Sein Interesse hat sich ausgezahlt: Er hat nun die lang ersehnte Lösung für das fast 50-jährige Problem gefunden. In einer noch nicht begutachteten Arbeit, die er am 24. August 2023 auf »arXiv.org« veröffentlicht hat, beweist Schwartz die Halpern-Weaver-Vermutung. Er konnte zeigen, dass Möbiusstreifen aus Papier ein Seitenverhältnis von mindestens 1 zu √3 (etwa 1,73) haben müssen.

© Ag2gaeh / Regelfläche / CC BY-SA 4.0 CC BY-SA (Ausschnitt) Möbiusband als Regelfläche | Durch jeden Punkt eines Möbiusbands lässt sich eine Gerade ziehen, die ganz auf dem Band enthalten ist.

Um das Problem zu lösen, war Kreativität gefragt. Wenn man bei dieser Art von Aufgabe einen Standardansatz verwendet, stößt man schnell auf Hindernisse. »Es ist schwierig, mit Hilfe von Formeln zwischen sich überschneidenden und sich nicht überschneidenden Flächen zu unterscheiden«, sagt Fuchs. »Um diese Schwierigkeit zu überwinden, muss man Schwartz' geometrische Vision haben. Aber das ist selten!« In dem Beweis gelang es Schwartz, »das Problem in überschaubare Teile zu zerlegen, von denen jeder einzelne zur Lösung im Wesentlichen nur grundlegende Geometrie erfordert«, sagt Max Wardetzky, Mathematiker an der Universität Göttingen. »Dieser Ansatz verkörpert eine der reinsten Formen von Eleganz und Schönheit.«

»Ich hätte die Sache schon vor drei Jahren lösen können!« Richard Evan Schwartz, Mathematiker

Bevor er zu dieser erfolgreichen Strategie gelangte, probierte Schwartz jedoch einige Jahre lang vergeblich immer wieder verschiedene Ideen aus. Kürzlich beschlich ihn das Gefühl, dass ein Ansatz, den er im Jahr 2021 verfolgt hatte, eigentlich hätte funktionieren müssen. In gewisser Weise war sein Bauchgefühl richtig. Als er die Untersuchung des Problems wieder aufnahm, bemerkte er einen Fehler in einem »Lemma«, einem Zwischenergebnis, in seiner früheren Arbeit. Als er den Fehler korrigierte, konnte Schwartz schnell und einfach die Halpern-Weaver-Vermutung beweisen. Wäre dieser Irrtum nicht gewesen, »hätte ich die Sache schon vor drei Jahren gelöst!«, sagt Schwartz.