Der wahre Münchhausen: »Den tiefen Verdruss hat er nie verwunden«

Münchhausen selbst kam weitgehend unbeschadet durch die bedrohlichen Machtkämpfe am Anfang der 1740er Jahre. Er diente zu jener Zeit im Russisch-Schwedischen Krieg und blieb von den Palastintrigen verschont. Die glänzende Laufbahn in der russischen Armee aber, auf die er zu Recht gehofft hatte, geriet ins Stocken. Erst nach zehn Jahren Wartezeit erklomm Hieronymus die nächste Stufe der Karriereleiter, als er im Februar 1750 »seinen Verdiensten gemäß« zum Rittmeister befördert wurde. Noch im selben Jahr nahm er sich einen einjährigen Urlaub, den er im Jahr darauf nochmals verlängerte – bis zu seinem endgültigen Abschied.

Münchhausen ließ ein zweistöckiges Gartenhaus errichten, genannt die Grotte. Hier erzählte er in ausgesuchter Runde seine Geschichten

Aus der Dekade im Militärdienst vermag auch die »Geschlechts-Historie« nur wenig zu berichten. Alles in allem dürfte Münchhausen eine recht ereignislose Zeit in Riga verbracht haben. Die Kriege gegen die Türken und Schweden waren mit den Friedensverträgen von Belgrad (1739) respektive von Åbo (1743) beendet. Immerhin weiß der Familienchronist von Hieronymus' Hochzeit 1744 in Livland zu berichten. Mit Jacobine von Dunten führte Münchhausen über vier Jahrzehnte eine »kinderlose, übrigens sehr glückliche Ehe«. Wann genau der Kürassier aus der Armee schied, ist nicht mehr zu eruieren. Anscheinend war er aber nach dem Urlaubsantritt 1750 nicht mehr nach Riga oder überhaupt ins Zarenreich zurückgekehrt, sondern lebte fortan mit seiner Gemahlin auf dem Erbgut in Bodenwerder westlich von Braunschweig.

Ein Landedelmann des Rokoko

Hier verbrachte Hieronymus nun seine Tage in Muße als typischer Landedelmann seiner Epoche, des Rokoko. Er bestellte und erweiterte sein Gut, stritt mit dem Bodenwerder Bürgermeister um diverse Baumaßnahmen, besuchte Nachbarn, empfing Gäste und widmete sich darüber hinaus am liebsten seinen Hunden, Pferden und gemeinsam mit diesen überaus gerne der Jagd. Außerdem frönte er einer weiteren Leidenschaft: dem Erzählen von fantastisch übertriebenen Geschichten. »Er war ein durchaus reeller, wahrheitsliebender Mann, wusste aber aus den gewöhnlichen Jagd- und Reiseereignissen mit schlagendem Witz Phantasiebilder zu schaffen«, notierte Albrecht Friedrich in der »Geschlechts-Historie« über Hieronymus' erzählerisches Talent.

Laden... © Alamy / Universal Art Archive (Ausschnitt) Stracks durchs Kutschenfenster | »Einst setzte ich hinter einem Hasen her. Eine Kutsche mit zwey schönen Damen fuhr diesen Weg zwischen mir und dem Hasen. Mein Gaul setzte so schnell mitten durch die Kutsche hindurch, daß ich kaum Zeit hatte, meinen Huth abzuziehen, und die Damen wegen dieser Freyheit unterthänigst um Verzeihung zu bitten.« (Auszug aus Gottfried Bürgers »Münchhausen«, 1786, und Illustration von Gottfried Franz, 1895).

Auf dem seinem Adelshof gegenüberliegenden Ufer der Weser ließ Münchhausen ein zweistöckiges Gartenhaus errichten, genannt die Grotte, in welcher er in ausgesuchter und geselliger Runde mit Freunden und Bekannten zusammenkam. »Fast nur in dem vertrautesten Kreise war er zum Erzählen zu bringen, gewöhnlich nur nach dem Abendessen, nachdem sein kolossaler Meerschaumkopf mit kurzem Rohr in Rauch gesetzt war und ein dampfendes Glas Punsch neben ihm stand«, zitiert der Autor der Familienchronik eine biografische Skizze, die, »nach Inhalt, Schrift und Papier zu urtheilen, aus der Zeit seines Ablebens herrühren wird«. Hatte der Baron erst einmal Schwung genommen, wurde auch sein Vortrag temperamentvoller: »So wirbelten auch die Wolken aus seiner Pfeife immer dicker empor; seine Arme wurden immer unruhiger; das kleine Stutzperückchen fing an auf dem Kopfe herumzutanzen, das Gesicht ward lebhafter und rother.«

Ob Münchhausen seine Geschichten tatsächlich nur im »vertrautesten Kreise« zum Besten gab, ist heute natürlich nicht mehr zweifelsfrei festzustellen, scheint allerdings fraglich. Auf einen Anhaltspunkt dafür, dass der Baron seine erzählerische Passion gerne auch vor Fremden auslebte, stieß der Münchhausen-Kenner Werner R. Schweizer in den 1960er Jahren. Der Germanist der University of Nottingham entdeckte in der Autobiografie des heute beinahe komplett vergessenen Schriftstellers und Bibliothekars Heinrich August Ottokar Reichard (1751–1828) eine aufschlussreiche Anekdote. Demnach hatte Reichard während des Jahres 1767 als Student in Göttingen mehrmals mit Münchhausen gespeist, »dem seine Gewandtheit im Lügen Weltberühmtheit erworben«. Bei einer dieser Gelegenheiten habe sich ein durchreisender Offizier, der ebenfalls an der Tafel saß, den Baron aber nicht kannte, durch dessen maßlos übertriebenen Geschichten verspottet gefühlt, »und weil auf der anderen Seite Herr von Münchhausen durch das öftere Erzählen an seine eigenen Märchen wie an ein Evangelium glaubte, so entspann sich ein Wortwechsel«. Der Disput habe schnell an Fahrt aufgenommen und hätte nach Reichards Einschätzung sein Ende wohl »im Kugelwechsel« gefunden, wenn nicht der fremde Offizier diskret und gerade noch rechtzeitig über die Marotte des Freiherrn aufgeklärt worden wäre.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Schnurren Münchhausens durchaus außerhalb seiner engsten Umgebung die Runde machten, findet sich in der »Geschlechts-Historie«. Sein Vater, so berichtet der Autor, habe ab 1772 zu alljährlichen Saujagden geladen und ihm selbst davon erzählt, »dass, wenn bei Tisch in der gehobenen Stimmung die Jäger bei der Aufzählung ihrer Heldenthaten den Mund sehr voll nahmen, von anderen, als Dämpfer eingeworfen ist: wie der Herr von Bodenwerder doch noch ganz andere Thaten gethan«.