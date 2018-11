Die Geschichte von Blackbeard: Ein Mann, ein Bart

Edward Thatch kam vermutlich um 1680 in der englischen Hafenstadt Bristol zur Welt. Es liegt nahe, dass er in diesem Umfeld schnell den Weg aufs Wasser gefunden hat. Lange Zeit vermuteten Historiker, dass er bereits zu Beginn seiner Karriere an Schiffsüberfällen beteiligt war und wohl als einfacher Matrose an »Queen Anne's War« teilgenommen hat. In diesem transatlantischen Ausläufer des Spanischen Erbfolgekriegs in Europa kämpften vor allem Franzosen und Engländer um die Vorherrschaft in der Neuen Welt. Dabei setzten beide Seiten so genannte Freibeuter ein – also Piraten mit königlicher Lizenz.

Seine aktuellen genealogischen Studien führten den Historiker Baylus Brooks zu der These, dass Thatch zwar in Bristol geboren sei, seine Familie dann allerdings nach Spanish Town auf Jamaika übersiedelte. Zudem vermutet er, dass der spätere Pirat 1706 auf einem Schiff der Royal Navy diente, da ein Edward Thatche in den Lohnbüchern der »HMS Windsor« auftaucht. Ob es sich dabei aber um Blackbeard oder um eine andere Person gleichen Namens handelt, kann bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Auf eigene Rechnung

Nach dem Ende des Kriegs 1713 sahen sich viele ehemalige Kaperfahrer mit einem Karriereschnitt konfrontiert. Ohne offizielle Erlaubnis zum Beutezug blieb vielen von ihnen nur der Gang in die Selbstständigkeit. Fast schon zwangsläufig begann ein neues goldenes Zeitalter der Piraterie. Den Seeräubern, die nun auf eigene Rechnung arbeiteten, war es völlig egal, aus welchem Land ihre Beute kam, ohne Weiteres würde ein englischer Pirat ein englisches Schiff überfallen. Auch Thatch könnte auf diesem Weg der Arbeitslosigkeit entkommen sein. Zusätzlichen Anreiz mag für ihn der Untergang einer reich beladenen spanischen Flotte vor der Küste Floridas gegeben haben. Die Aussicht auf wertvolle Beute in den Wracks zog in dieser Zeit viele Glücksritter an.

Was auch immer ihn in die Piraterie trieb, spätestens Ende 1716 schipperte Thatch auf der Suche nach Beute durch die Karibik. Sein bevorzugtes Einsatzgebiet war zunächst die Südsee rund um die Bahamas, die vor Piraten nur so wimmelten. Die kleinen Inseln boten zum einen viele Rückzugsgebiete und lagen nah an den stark frequentierten Schifffahrtsrouten zwischen Amerika und Europa sowie zwischen Amerika und Kuba. Zum anderen hatten die meist leichteren Seeräuberschiffe keine Schwierigkeiten mit dem schwierigen Fahrwasser in dieser Gegend. Ihre Beute konnten sie so leicht ausmanövrieren oder auflaufen lassen und dann – weitestgehend ungestraft – ausplündern. Denn auf Grund der unsicheren politischen Lage berührte der Arm des Gesetzes die Karibik in dieser Zeit höchstens mit der Fingernagelspitze. Vor allem der »failed state« der Bahamas galt als weitgehend rechtsfreier Raum. Der größte Machtfaktor in dieser Region waren die Piraten – mit enormen Einfluss auf den Handel.

Blackbeards »Barth war schwartz, und ließ er denselben bis zu einer so entsetzlichen Grösse wachsen, daß seine gantze Brust davon bedeckt war« (Charles Johnson)

Charles Johnson schreibt, dass Thatch zunächst unter Kapitän Benjamin Hornigold diente. Doch außer des genannten gemeinsamen Überfall auf die »Lamb« gibt es dafür keine Belege. Hornigold arbeitete im Lauf des Jahres 1717 nachweislich mit einigen anderen Kollegen zusammen, so dass eine solche Kooperation eher unwahrscheinlich ist. Stattdessen segelte Blackbeard ab September 1717 mit Stede Bonnet, einem Sohn reicher Plantagenbesitzer, der aus Abenteuerlust mit einem eigenen Schiff ins Piratengeschäft eingestiegen war. Allerdings verlor er das Kommando über seine Sloop »Revenge« an Thatch, möglicherweise weil er auf Grund einer Verletzung nicht fit genug war oder seine Mannschaft ihm nicht mehr vertraute. Er blieb aber Teil der Crew.

Blackbeard hatte sein Revier inzwischen vorübergehend an die Ostküste Nordamerikas verlegt, wo er mit der »Revenge« etwa 15 Schiffe vor der Kolonie Virginia oder an der Mündung des Delaware River überfiel. Dabei erbeutete er vor allem Handelswaren wie Wein und Mehl. Die Stationen des Raubzugs lassen sich durch erhaltene Briefe von Händlern und durch Berichterstattungen in »The Boston News-Letter«, der ältesten Zeitung Amerikas, rekonstruieren. Die Beuteschiffe ließen sie entweder wieder frei oder setzten sie in Brand. Die besten allerdings integrierten sie in die eigene Flotte – so wie Blackbeards berühmtes Flaggschiff.

Die »Queen Anne's Revenge«

Am 28. November 1717 kaperte Thatch in der Nähe von Martinique das französische Sklavenschiff »La Concorde«. Während »Queen Anne's War« hatte der um 1710 gebaute Dreimaster selbst jahrelang Jagd auf englische Schiffe gemacht. Das etwa 30 Meter lange und acht Meter breite Schiff setzten die Franzosen wahrscheinlich als leichte Fregatte ein. Nach dem Krieg nutzte der Eigner René Montaudoin das Schiff im so genannten Atlantischen Dreieckshandel: Er tauschte in Afrika billigen Schmuck, Stoffe oder auch Waffen gegen Sklaven, brachte diese in die amerikanischen Kolonien und transportierte auf der Rückfahrt beispielsweise Baumwolle oder Zucker nach Europa. Ab 1713 segelte die »La Concorde« vor allem zwischen dem Heimathafen Nantes, Westafrika und Nordamerika.

Als die Piraten auftauchten, war die französische Besatzung durch Krankheit stark dezimiert und übergab das Schiff nahezu kampflos. Einige Matrosen schlossen sich den Seeräubern an, andere wurden dazu gezwungen – ein beliebtes Mittel, um dem Fachkräftemangel an Bord zu begegnen. So integrierte Blackbeard etwa Chirurgen, Köche und sogar einen Musiker in seine Crew. Auch einen Teil der rund 400 Afrikaner nahmen sie in ihre Mannschaft auf, andere behielten sie möglicherweise auch für einen späteren Verkauf an Bord. Und zuletzt setzten sie den Rest der Besatzung und weitere Sklaven auf einer Insel der Grenadinen aus, überließen ihnen aber ein kleineres Schiff.