Johann Weyer: Der Mann, der für die Hexen kämpfte

»… so ist es besser, alle 200 sterben zu lassen, als dass eine einzige Schuldige mit dem Leben davonkommt«

(Heinrich Kramer, »Hexenhammer«)

Obwohl nicht sonderlich originell – Kramer kompilierte aus verschiedenen Quellen, unter anderem aus dem Inquisitionshandbuch des spanischen Großinquisitors Nicolas Eymerich (1316-1399) –, wurde der »Hexenhammer« zum Bestseller. Knapp 40 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung erschien das Machwerk in 13. Auflage. Der Erfolg des Traktats lag wohl auch darin begründet, dass es den Nerv einer »höchst angespannten Zeit« traf und selbst angesehene Gelehrte, wie der Würzburger Benediktinerabt Johannes Trithemius, Kramers krude Argumentation stützten. Die Hexen, so der fränkische Kleriker in einem Brief an Kaiser Maximilian I., »sind schaedliche leut, die an allen orten und enden gar außzureuten« seien.

Entfesselte Verfolgungsbürokratie

Den ideologischen Unterbau für diesen fanatischen Irrglauben lieferte 1484 die von Papst Innozenz VIII. erlassene Hexenbulle »Summis desiderantes affectibus« (deutsch: In unserem sehnlichsten Wunsche). Allerdings fanden die Hexenprozesse nicht, wie des Öfteren fälschlich angenommen, vor dem kirchlichen Inquisitionstribunal statt, sondern vor weltlichen Gerichten. »Die Theologen haben die Hexenlehre zwar geschaffen, Anklage und Aburteilung wurden aber durch weltliche Instanzen vollzogen«, so der amerikanische Historiker für Frühe Neuzeit, Hans Christian Erik Midelfort. Wie gnadenlos man dabei vorging, verdeutlicht folgender Satz aus dem »Hexenhammer«: »Wenn unter 200 Beschuldigten nur eine einzige Hexe ist und die übrigen unschuldig sind, so ist es besser, alle 200 sterben zu lassen, als dass eine einzige Schuldige mit dem Leben davonkommt.« Der Konstanzer Historiker Andreas Blauert spricht angesichts dieser Rigorosität von einer »entfesselten Verfolgungsbürokratie«, die tausende Menschen in Schnellverfahren aburteilte.

Mildernde Umstände

Als zu Beginn der 1560er Jahre die Verfolgungswelle einen ersten Höhepunkt erreichte, forderte Johannes Weyer als einer der Ersten den Kaiser auf, diesem »wahnsinnigen Treiben« Einhalt zu gebieten. Für ihn waren Hexen Frauen mit Fantasiegebilden im Kopf, »melancholisch«, wie man damals sagte, die weder zurechnungsfähig noch strafbar seien. Geschickt griff der Freidenker die alten misogynen Traditionen auf und destillierte aus ihnen ein schlagendes Argument gegen die Hexenprozesse: Hexen seien geistesschwache Frauen, weshalb die Dämonen leichtes Spiel hätten, sie hinters Licht zu führen. Was sie für ihre magische Macht hielten, sei nur Blendwerk.

Weyers Hexen waren keine Schwerkriminellen, die Leben und Wohlstand gefährdeten, sondern bemitleidenswerte Kreaturen. Selbst wenn sie gestanden, konnte man sie wegen Unzurechnungsfähigkeit nicht bestrafen. Deshalb gehörten Hexen nicht auf den Scheiterhaufen, sondern in ärztliche Behandlung.

Wer so argumentierte, lebte gefährlich. Allzu leicht konnte man in den Verdacht geraten, selbst mit dem Teufel im Bunde zu sein. Ohne seinen aufgeklärten Landesherrn, Herzog Wilhelm, der schützend seine Hand über ihn hielt, wäre Weyer wohl selbst vor ein Hexengericht gestellt worden.

Nicht überall im konfessionell zersplitterten Mitteleuropa kam es zu Verfolgungen. Während etwa im Herzogtum Kleve nicht ein einziger Hexenprozess stattfand, starben in Franken, in der Rhön oder im Herzogtum Mecklenburg tausende Verurteilte auf dem Scheiterhaufen. Ob katholisch oder protestantisch, »in allen Konfessionen gab es Bluthunde und Skeptiker«, so der englische Historiker Malcolm Gaskill. Während die katholischen Eiferer Kramers Hetzschrift zum Kredo erhoben, beriefen sich die Reformierten auf eine Stelle in der Lutherbibel, in der geschrieben stand: »Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen« (2. Buch Mose, Kapitel 22). Als treue Bibelexegeten folgten viele protestantische Landesherren ihrem Konfessionsgründer und profilierten sich – nicht anders als viele ihrer Pendants der anderen Konfession – als besonders eifrige Kämpfer gegen vermeintliche Feinde des Christentums.

Zu schwer zum Fliegen

Mochten theologische Ideologien die Hexenprozesse immer wieder aufs Neue anfachen, gab es durchaus auch andere Gründe für Verfolgungen. Bei Studien einer Vielzahl von Prozessakten haben Gelehrte, wie der amerikanische Historiker Brian P. Levack, etwa politische und wirtschaftliche Interessen ausgemacht, die vielerorts zu Denunziationen führten – gegen Menschen aus der unmittelbaren Nachbarschaft, ja sogar in der eigenen Familie. Missgunst, Ressentiments und Habgier waren nicht selten Motive, um unschuldige Mitbürger oder Verwandte anzuschwärzen. Ein Umstand, auf den auch Weyer aufmerksam gemacht hatte, als er 1574 eindringlich vor der verhängnisvoll-mörderischen Kraft des Verfolgungswahns warnte: »Gute und uralte Freundschaften« würden auseinandergerissen, »Neid und Hass zwischen den allerengst Verwandten« gesät und durch die Verfolgung angeblicher Hexen »ein Blutbad der Unschuldigen« angerichtet.

Nicht selten stellte sich die Hexenverfolgung auch als gutes Geschäft heraus, fiel doch das gesamte Vermögen der wegen Hexerei Verurteilten an die weltliche und kirchliche Obrigkeit, ein Aspekt, auf den Weyer in einem Brief an den württembergischen Reformator Johannes Brenz (1499-1570) hinwies.

© AKG Images (Ausschnitt) Höllenstrafen aus dem »Hexenhammer« | Mit seiner Hetzschrift fachte der Dominikanermönch Heinrich Kramer den Glauben an die Umtriebe der Hexensekte maßgeblich an. Wer an seinen Aussagen zweifelte, machte sich der Ketzerei verdächtig.

Ferner ließ sich aus der Angst, dass sich im Familienkreis eventuell ein schwarzes Schaf, sprich: eine Hexe, befinden könnte, trefflich Kapital schlagen. Einen originellen Weg fand man in dem kleinen Städtchen Oudewater bei Gouda. In der Stadtwaage, einem historischen Gebäude, das 1668 von dem Architekten Pieter Post entworfen wurde, hängt heute noch in der Wiegehalle eine Schwebewaage, auf der einst nicht nur Käse, Kornsäcke und Tuchballen gewogen wurden, sondern gegen gutes Geld auch Frauen. Sie kamen von weit her, selbst aus Augsburg und Nürnberg, um sich hier wiegen und mittels eines von Hexengerichten anerkannten »Certificat van weghinge in der stede Waege to Oudewater« (Wiegezertifikat der Stadtwaage zu Oudewater) bescheinigen zu lassen, dass sie zu schwer seien, um auf einem Besenstiel zum Blocksberg oder zu einem anderen Hexentanzplatz zu reiten.

Folgenreiche kleine Eiszeit

Neuere Untersuchungen gehen davon aus, dass klimatische Veränderungen eine wesentliche Rolle bei den Hexenverfolgungen spielten. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts kam es in Europa zu einer dramatischen Klimaverschlechterung mit harten Wintern und kühlen, regennassen Sommern. Die Zeit, in der die Pflanzen wuchsen, verkürzte sich, entsprechend spärlich fiel die Ernte aus. Fatal für eine Gesellschaft, die fast ausschließlich von der Landwirtschaft lebte. Die so genannte Kleine Eiszeit, die von 1550 bis 1650 weite Teile Europas überzog, machte das Leben hart. Missernten, Krankheiten und Hungersnöte häuften sich, die Lebensmittelpreise schossen in die Höhe. Die Menschen waren verunsichert, Existenzängste machten sich breit. Nicht wenige Gläubige sahen in dem über sie hereinbrechenden Unheil Vorboten des Jüngsten Gerichts. In dieser apokalyptischen Stimmung verschärfte sich das soziale Klima. Stimmen wurden laut, die nach Schuldigen für diese Katastrophe suchten. »Unter diesen Umständen fiel die Hexenlehre Heinrich Kramers auf fruchtbaren Boden. Waren es doch gerade diese Satansweiber, die auf magische Weise Wind und Wetter beeinflussten, um Schaden anzurichten«, so Brian P. Levack.

15 Jahre nachdem Johann Weyer seine einflussreiche Schrift wider den Hexenwahn verfasst hatte, legte er anno 1578 sein Amt als Leibarzt nieder und zog sich auf sein Landgut vor den Toren Kleves zurück. Mit sich und der Welt im Reinen, hatte er ein Jahr zuvor jenen Satz geschrieben, der wie ein Vermächtnis dieses mutigen Mannes wirkt und ihn berühmt gemacht hat: »Ich danke Gott, dass er meine Feder Beweisgründe hat schreiben lassen, deren Veröffentlichung an sehr vielen Orten die Wut, im Blut Unschuldiger zu waten, verrauchen machte und die wilde Grausamkeit und Tyrannei in der Zerfleischung der Menschen verhindert hat.« Mag der Aufklärer vom Niederrhein damit seinen Einfluss auf die Eindämmung der Hexenverfolgungen auch etwas überschätzt haben, so schmälert das in keinster Weise sein Verdienst, im Namen der Menschlichkeit dazu beigetragen zu haben, unschuldige Menschen vor dem Tod zu bewahren.

Im Januar 1588 reiste Johann Weyer ins Westfälische, um den Grafen von Tecklenburg zu behandeln. Dort erkrankte er selbst und starb am 24. Februar 1588 auf dem Schloss zu Tecklenburg. In seiner Geburtsstadt Grave erinnert noch heute eine »Dr. Wierstraat« an den tapferen Streiter wider den Hexenwahn, in den Niederlanden trägt eine humanitäre Ärztevereinigung, die »Johannes Wier Stichting«, seinen Namen. Und in den Ruinen des Tecklenburger Schlosses gibt es einen Turm, der bis auf den heutigen Tag »Wier-Turm« heißt.

Zur Mitte des 17. Jahrhunderts flauten die Hexenprozesse allmählich ab. In Deutschland wurde die letzte vermeintliche Hexe, ein 14-jähriges Mädchen, 1756 im bayerischen Landshut enthauptet. Damit hatten die Hexenprozesse Johann Weyer um mehr als anderthalb Jahrhunderte überlebt.