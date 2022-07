Depression: Erfolge erscheinen als Ausnahme von der Regel

Wer unter einer Depression leidet, blickt eher pessimistisch in die Zukunft. Warum sich daran auch nach einer guten Erfahrung wenig ändert, hat jetzt eine deutsche Forschungsgruppe untersucht. Wie sie in »Clinical Psychological Science« berichtet, erscheinen den Betroffenen ihre Erfolge eher als Ausnahme von der Regel. Im Einzelfall könnten sie zwar ihre Erwartungen an die spezifische Situation anpassen. »Sie haben aber Schwierigkeiten, diese Lernerfahrung zu verallgemeinern.«

Das Team um Tobias Kube von der Universität Koblenz-Landau stellte rund 380 Versuchspersonen vor vermeintlich sehr schwere Aufgaben, die aus einem Test auf emotionale Intelligenz stammten. Zuvor sollten sie einschätzen, wie gut sie abschneiden würden. Nach dem Test bekamen sie per Zufall eines von drei möglichen Feedbacks: Sie wären unter den besten 50 Prozent, 10 Prozent oder 1 Prozent der Teilnehmenden. Dann sollten sie beurteilen, wie sie diese oder ähnliche Aufgaben wohl künftig meistern würden.

Nach allen drei Arten von Rückmeldung verbesserten die Versuchspersonen ihre Prognose im Schnitt deutlich. Jene, die laut einem Fragebogen Anzeichen einer Depression zeigten, hielten ihre guten Ergebnisse dennoch eher für eine Ausnahme. Am glaubwürdigsten erschien ihnen das zweitpositivste Feedback; danach stiegen auch ihre Erfolgserwartungen am stärksten.

Im zweiten Experiment sollten sich die Probandinnen und Probanden vorstellen, sie würden auf der Party eines Schulfreunds mit alten Bekannten sprechen, an die sie nicht die beste Erinnerung hatten. Das Gespräch laufe aber besser als erwartet: entweder leicht, moderat oder höchst positiv. Die moderat positive Geschichte wirkte erneut eher glaubwürdig und steigerte die Erwartungen an ähnliche Situationen am meisten. Womöglich gebe es einen »Kipppunkt«, ab dem ein überschwängliches Lob nicht authentisch wirke, vermuten die Forschenden. Die Ergebnisse seien aber nicht ganz eindeutig.