Beobachtungstipp: Zahlreiche Sternschnuppen in den kommenden Tagen

In den Nächten um den 12. August sind alljährlich viele Meteore des Perseidenstroms zu sehen. Denn jedes Jahr um diese Zeit kreuzt unsere Erde bei ihrem Lauf um die Sonne die Bahn des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Dieser 1862 entdeckte Komet benötigt 133 Jahre für eine Umrundung unseres Zentralgestirns. Entlang seiner Bahn haben sich kleine und größere Staubpartikel des Kometen verstreut, welche die Erde in den Tagen der Bahnkreuzung aufsammelt. Wir sehen den Einfall dieser Partikel – Meteoroiden genannt – als Leuchtspuren in der Erdatmosphäre: als Meteore. Besonders eindrucksvoll sind große Meteoroiden von etwa der Größe einer Faust oder eines Fußballs, die als spektakuläre Feuerkugeln in Erscheinung treten.

Der Name Perseiden des »Sternschnuppenregens« verweist auf die Lage des Ausstrahlungspunkts seiner Meteore, der fachsprachlich als Radiant bezeichnet wird und im Sternbild Perseus liegt.

In diesem Jahr wird der Mond wird zum Zeitpunkt des Perseidenmaximums am 13. August leider recht hell sein, weil schon am 15. August Vollmond ist. Doch in den frühen Morgenstunden geht der Mond bereits unter. Am Morgen des 12. August gibt es ein Zeitfenster von einer Stunde, um mondfrei beobachten zu können. Perseiden werden Sie übrigens trotz Stadtbleuchtung erkennen können – nur bedeckter Himmel könnte einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Perseiden bieten einen guten Anreiz, die Meteorbeobachtung selbst systematisch anzugehen: Versuchen Sie, die Anzahl der gesehenen Meteore zu ermitteln und den Ursprungsort des Stroms am Himmel selbst zu bestimmen. Dies lässt sich schon durch einfache visuelle Beobachtungen mit bloßem Auge erreichen – allein oder besser in einer kleinen Gruppe. Hier sei kurz erläutert, worauf es dabei ankommt: