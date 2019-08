Sprachentwicklung: Der kleine Malus eines großen Bruders

Kinder mit älteren Geschwistern erreichen in Sprachtests umgerechnet im Schnitt ungefähr drei IQ-Punkte weniger als Gleichaltrige ohne ältere Geschwister. Ein so geringer Unterschied ist praktisch nicht spürbar; dennoch wollten Forschende von Pariser Hochschulen herausfinden, was genau dazu beitragen könnte. Die Gruppe um Psychologin Naomi Havron wertete Daten einer laufenden Langzeitstudie aus, die nach möglichen frühen Einflüssen auf die Kindesentwicklung sucht, und stellte fest: Der Sprachmalus tritt allein bei Kindern mit einem älteren Bruder auf.

Die Familien stammten aus einer Kohorte von rund 2000 schwangeren französischsprachigen Frauen, die zwischen 2003 und 2006 an den Universitätskliniken von Poitiers und Nancy rekrutiert wurden. Zwei Jahre nach der Niederkunft beurteilten die Mütter in einem Fragebogen die Sprachkompetenz ihrer Kleinkinder, und als diese jeweils drei und fünf bis sechs Jahre alt waren, führten Psychologen standardisierte Tests mit ihnen durch. Knapp 900 Kinder waren bis zu diesem dritten Termin dabei, darunter 42 Prozent mit genau einem älteren Geschwister.

Die Kinder mit zwei oder mehr älteren Geschwistern wurden nicht zum Vergleich herangezogen, damit sich deren Effekte nicht vermischten. Um die Rolle des Altersunterschieds zu beurteilen, war die vorliegende Stichprobe zu klein. Mögliche andere Einflüsse wurden aber erfasst, darunter das Geburtsgewicht, die Zahl jüngerer Geschwister, das Alter, Bildungsniveau und Einkommen der Eltern sowie Alkohol- und Drogenkonsum der Mutter und ob sie das Kind gestillt hatte.

Unabhängig von diesen Faktoren entwickelten Kinder mit einer älteren Schwester bis zum Alter von sechs Jahren bessere sprachliche Fertigkeiten als jene mit älterem Bruder. Das Autorenteam spricht von einem »older-brother-effect« und vermutet, dass ältere Schwestern mehr mit kleinen Geschwistern spielen oder sprechen und dabei besseren Input geben, weil Mädchen den gleichaltrigen Jungs sprachlich im Schnitt etwas voraus seien. Womöglich würden ältere Brüder die Aufmerksamkeit der Eltern stärker von den jüngeren Kindern ablenken, weil Jungs eher zu externalisierendem Verhalten, beispielsweise Hyperaktivität, neigen als Mädchen.