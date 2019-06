Münchhausen-by-proxy-Syndrom: Der Mama zuliebe krank

Das Verhalten gilt aber nur dann als Münchhausen-by-proxy-Syndrom, wenn es nicht nur einem materiellen Vorteil dient und wenn keine andere psychische Störung vorliegt, die es besser erklären würde. Diese Bedingungen stellen die Weltgesundheitsorganisation und die Amerikanische Psychiatrische Gesellschaft in ihren Klassifikationssystemen, der ICD-10 und dem DSM-5. Sie zählen Münchhausen- und Münchhausen-by-proxy-Syndrom zu den »artifiziellen Störungen«, dem bewussten und manipulativen Vortäuschen von Beschwerden. Rund ein Prozent der Patienten von Krankenhäusern leide darunter, berichtete der 2018 verstorbene Psychiater Harald Freyberger. »Sie kommen in verschiedensten Formen in nahezu allen medizinischen Fächern vor.«

2. Wie viele Kinder sind betroffen?

Die Störung ist zwar selten – doch Studien dazu sind ebenfalls rar. So lautet das Fazit von Michael Kelly von der Stanford Medical School und Brenda Bursch, Professorin für Psychiatrie und Pädiatrie an der University of California in Los Angeles in einem Forschungsüberblick von 2018. In England seien jedes Jahr ungefähr 0,5 bis 2 von 100 000 Kindern bis 16 Jahren betroffen. Allerdings beruhen die Zahlen auf einer Längsschnittstudie, die nur wenige konkrete Varianten wie Vergiftungen und Ersticken untersuchte. Bei Säuglingen im ersten Lebensjahr sollen es bis zu 3 auf 100 000 Fälle sein.

In Deutschland hat Martin Krupinski, Leiter der Forensischen Psychiatrie am Universitätsklinikum Würzburg, 379 Kinderkliniken nach Münchhausen-by-proxy-Fällen befragt und 203 Rückmeldungen erhalten. Über einen Zeitraum von im Schnitt elf Jahren wurden demnach 91 gesicherte Fälle sowie 99 Verdachtsfälle dokumentiert. Jungen und Mädchen waren etwa gleich oft betroffen und in dieser Studie im Schnitt vier Jahre alt. Womöglich aber wurden jüngere Kinder nur unzureichend erfasst, denn andere Studien deuteten eher auf ein mittleres Alter von ein bis drei Jahren hin. Bei bis zu 2 von 100 000 Betroffenen wären bundesweit pro Jahr insgesamt mehr als 100 Fälle zu erwarten.

3. Wer sind die Täter?

Den meisten Studien zufolge handelt es sich in ungefähr neun von zehn Fällen um die Mutter des Kindes. Die oben genannte Übersichtsstudie fand unter knapp 800 Fällen (davon gut jeder zweite aus Europa) nur rund drei Prozent Männer, davon fast alle die Väter der Kinder. Auch die Übrigen waren nahezu alle Frauen, darunter Babysitter oder Großmutter. Drei Viertel waren verheiratet, und knapp die Hälfte hatte schon einmal in einem Gesundheitsberuf, häufig in der Krankenpflege, gearbeitet.