Erderwärmung: Das Atlantische Strömungssystem hat sich extrem abgeschwächt

Historische Aufzeichnungen nennen die Oberflächentemperaturen der Meere

Fachleute haben inzwischen verschiedene Lösungen für das methodische Problem gefunden. Etwa durch die Analyse von Sedimentproben vom Meeresboden, deren chemische Zusammensetzung Hinweise auf die Bedingungen in den Ozeanen vor Hunderten von Jahren liefern. Für die neue Studie haben die Forschenden um Latif historische Aufzeichnungen verwendet, in denen die Oberflächentemperaturen im gesamten Atlantik dokumentiert sind und die bis ins Jahr 1900 zurückreichen. Da Veränderungen in der AMOC die Wassertemperaturen unterschiedlich beeinflussen können, ließ sich mit Hilfe der Aufzeichnungen der Zustand der Strömung beurteilen. Darüber hinaus haben Latif und Co ihre historischen Analysen mit Simulationen von Klimamodellen verknüpft, um die Ursachen für den abgeschwächten AMOC zu eruieren.

Ihr Ergebnis: In der Tat beeinflusst die menschengemachte Erderwärmung das Strömungssystem. Es sei »eine Art Fingerabdruck« des Klimawandels, formuliert es Latif. Die natürliche Variabilität dominiere im Moment noch das Geschehen. Allerdings nehme der Einfluss des Klimawandels im Hintergrund immer mehr zu. »Da sich in der Atmosphäre weiter Treibhausgase anreichern, sagen alle Modelle eine starke Verlangsamung der Zirkulation voraus«, erklärt Latif. Die Frage ist, wann dieses Signal zur bestimmenden Kraft wird, die auf die Strömung wirkt. Wenn nicht jetzt, dann sicher irgendwann in der Zukunft, sollte sich der Planet weiter erwärmen.

Die Ergebnisse der Studie stehen in vollem Einklang mit anderen aktuellen Forschungsergebnissen zur Verlangsamung der AMOC, schreibt Stefan Rahmstorf, Ozeanexperte am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, in einer E-Mail an »E&E News«. Rahmstorf war nicht an der neuen Studie beteiligt, hat aber in den vergangenen Jahren mehrere wichtige Arbeiten über die Abschwächung der AMOC veröffentlicht.

Seines Erachtens liegen reichlich Belege für zumindest einen gewissen Einfluss der menschengemachten Erderwärmung vor. Dazu gehören der »Fingerabdruck« des Klimawandels, den die neue Studie nennt, dann die Tatsache, dass es laut den Klimamodellen zu einer Verlangsamung auf Grund der Treibhausgasemissionen kommen wird, und der Trend, dass die jüngste Verlangsamung die extremste des vergangenen Jahrtausends zu sein scheint.