Mondforschung: Luna-25 sorgt für einen neuen Krater auf dem Mond

Lange Gesichter beim Institut für Kosmosforschung (IKI) in Moskau am 19. August 2023, als klar wurde, dass die Mission Luna-25 gescheitert ist: Während eines Schubmanövers zur Absenkung der Umlaufbahn – in Vorbereitung auf das für den 21. August geplante sanfte Aufsetzen auf der Mondoberfläche – geriet die Sonde außer Kontrolle und der Funkkontakt brach ab. In der Folge schlug Luna-25 mit rund 1600 Kilometern pro Stunde hart auf der Mondoberfläche auf und wurde zerstört. Somit hat Russland mit hohem personellen und finanziellen Aufwand einen neuen Krater auf der Mondoberfläche geschaffen.

Vor 64 Jahren hatte die Meldung über den harten Aufschlag des ersten menschengemachten Objekts noch positive Schlagzeilen gemacht. Damals, im September 1959, hatte die sowjetisch-russische Sonde Luna-2 (im Westen auch Lunik-2 genannt) den Mond erreicht. Nun ist es ein bitterer Fehlschlag. Unbestätigten Informationen zufolge war das Schubmanöver zur Bahnabsenkung etwa anderthalbmal so stark wie geplant ausgefallen, so dass die minimale Flughöhe der Umlaufbahn unterhalb der Mondoberfläche lag. Der folgenschwere Fehler erfolgte am 19. August um 13:10 Uhr unserer Zeit, 47 Minuten später schlug Luna-25 hart auf dem Mond auf.

Eine beispiellose Pannenserie

Damit setzt sich die beispiellose Pannenserie der russischen Raumfahrt im Hinblick auf Mond- und Planetensonden fort. 47 Jahre lang hat Russland seit der erfolgreichen Mondsonde Luna-24 im Jahr 1976 keinen Raumflugkörper mehr zum Mond gebracht, weil anfangs das wissenschaftliche Interesse eingeschlafen war und später das Geld fehlte. Und seit 1988 gelang es Russland nicht mehr, eine erfolgreiche Planetensonde auf den Weg zu bringen.