Energieumwandlung: Ein Motor mit quantenmechanischem Antrieb

Dampfmaschine, Verbrennungsmotor oder Raketenantrieb: Obwohl sich die technischen Details dieser Motoren unterscheiden, ist ihre Funktionsweise prinzipiell gleich. Wenn unter hohem Druck ein Kraftstoff-Luft-Gemisch verbrannt wird, dehnt sich das Ganze schlagartig aus und setzt einen Kolben in Bewegung. Dadurch wird Wärme in Bewegungsenergie umgewandelt. Elektromotoren, die in den letzten Jahren in der Automobilbranche immer häufiger eingesetzt werden, wandeln hingegen elektrische in kinetische Energie um. Seit Jahrhunderten macht sich die Menschheit diese Prinzipien zu Nutze, um Fahrzeuge anzutreiben, Flugzeuge fliegen zu lassen oder Schiffe über die Ozeane zu befördern.

Eine völlig neue Art von Motor hat ein Team um die Physikerin Jennifer Koch von der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau entwickelt: Die Forscherinnen und Forscher stellen in ihrer bei »Nature« erschienenen Arbeit einen quantenmechanischen Antrieb vor. Ein solcher Quantenmotor wäre nicht auf die Zündung eines Brennstoffs angewiesen, sondern die Energieumwandlung stützt sich auf ein quantenmechanisches Phänomen, das mit den fundamentalen Eigenschaften von Elementarteilchen zusammenhängt.

Grundlage für den Antrieb ist, dass sich alle bekannten Teilchen in zwei Klassen einteilen lassen. Elementarteilchen gehören entweder zu den so genannten Fermionen, aus denen sich die Materie zusammensetzt, wie Elektronen oder Quarks. Oder sie zählen zu den Bosonen, den Kraft vermittelnden Teilchen wie Photonen (die die elektromagnetische Kraft übermitteln) oder Gluonen (die die starke Kernkraft übermitteln). Beide Teilchenklassen unterscheiden sich stark voneinander: Während sich Bosonen gern häufen und gemeinsam den niedrigsten Energiezustand einnehmen, meiden Fermionen einander. Es ist zwei identischen Fermionen zum Beispiel verboten, den gleichen Quantenzustand einzunehmen. Diesem Umstand, der als Pauli-Prinzip bekannt ist, verdanken wir den Aufbau der Materie. Wegen des Pauli-Prinzips ordnen sich Elektronen innerhalb von Atomen in »Schalen« mit unterschiedlichen Energieniveaus an.