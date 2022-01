Quantenphysik: Reelle Zahlen sind nicht genug

Ein Experiment soll Klarheit schaffen

Damit schien es, als seien komplexe Zahlen auch in der Quantenmechanik nur ein erfolgreiches Hilfsmittel, das lange Berechnungen vereinfacht – auf das man aber notfalls verzichten könnte. Doch im Januar 2021 haben Physikerinnen und Physiker um Marc-Olivier Renou vom Institut für Photonenwissenschaften (ICFO) in Barcelona ein Experiment mit mehreren Teilchenquellen und Beobachtern vorgeschlagen, das ein für alle Mal den Zahlenraum der Quantenmechanik festlegen sollte. Wie sie herausfanden, unterscheiden sich in diesem Fall die Vorhersagen der reellen und der komplexen Formulierungen.

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Aufbau des Experiments | Die Grafik zeigt einen möglichen Aufbau das Experiments, das nachweisen soll, ob eine reelle oder komplexe Variante der Quantenmechanik richtig liegt.

Der Versuch besteht aus drei Beobachtern, Alice, Bob und Charlie, die mit ihren Messapparaturen eine Reihe bilden. Zwischen Alice und Bob sowie zwischen Bob und Charlie befindet sich jeweils eine Quelle, die verschränkte Teilchen aussendet. Damit erhalten Alice und Bob zeitgleich die Partikel A und B 1 , zudem treffen in diesem Moment bei Charlie C und bei Bob B 2 ein. Alice und Charlie können eine bestimmte Messung ihrer Wahl an A beziehungsweise C vornehmen. Bob hingegen manipuliert B 1 und B 2 derart, dass diese danach miteinander verschränkt sind. Das hat zur Folge, dass auch A und C verschränkt sind, da diese ja zuvor mit B 1 beziehungsweise B 2 verschränkt waren.

Der Ausgang des Experiments lässt sich mit komplexen Zahlen vorhersagen. Verwendet man den reellen Formalismus, ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse. Da der Versuch mit aktuellen technischen Möglichkeiten umsetzbar ist, ergriffen gleich zwei Arbeitsgruppen 2021 die Gelegenheit, es zu realisieren. Die Gruppe um Jian-Wei Pan an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften verwendete dafür supraleitende Qubits, während die Forscherinnen und Forscher um Jingyun Fan von der Southern University of Science and Technology in Shenzhen den Versuch mit verschränkten Photonen durchführten. Beide Teams konnten jeweils eine bestimmte Kenngröße messen, die aussagt, ob die reelle oder die komplexe Formulierung richtig ist – und beide Experimente bestätigten die komplexe Variante.

Eine rein reelle Beschreibung der Quantenmechanik ist jedoch nicht vollständig ausgeräumt. Es gibt zwar keine passende Version, etwa in noch mehr Dimensionen, bei denen die komplexen und die reellen Vorhersagen des vorgeschlagenen Experiments übereinstimmen. Wenn man aber die arithmetischen Operationen, wie das Tensorprodukt, und damit die Rechenregeln der Quantenphysik grundlegend ändert, könnte man womöglich auf die gleichen Ergebnisse kommen. Das wäre allerdings überaus kompliziert und unübersichtlich, weshalb dieser Ansatz nicht besonders populär ist. Zudem würde er in anderen Szenarien weitere Fragen aufwerfen. Damit scheint die Theorie des Mikrokosmos auf komplexen Zahlen zu fußen – wodurch der Zahlenraum wohl tiefer in der Natur verankert ist, als man bisher angenommen hatte.