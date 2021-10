Ursprung der Zahlen: Die Rechenkünste der Neandertaler

Dass es sich um ein dekoratives Muster handelt, schließt d'Errico aus. Dafür seien die Kerben zu ungleichmäßig angeordnet. Zum Vergleich zieht er einen 40 000 Jahre alten Knochen eines Raben von einem Lagerplatz der Neandertaler auf der Krim heran. Darauf befinden sich ebenfalls Kerben, sieben Stück. Wie d'Errico und sein Team im Fachblatt »PLOS ONE« schreiben, hat eine statistische Analyse ergeben, dass diese Kerben mit derselben Regelmäßigkeit angeordnet sind, wie wenn Teilnehmer eines Experiments einen Knochen mit gleichmäßigen Kerben verzieren sollen. Diesem Muster würden die Markierungen auf dem Knochen von Les Pradelles aber nicht entsprechen, sie seien unregelmäßiger verteilt. Diese Beobachtung und die Vermutung, die Ritzungen seien in einem kurzen Zeitfenster entstanden, führen den Archäologen zu dem Schluss, dass sie vielleicht rein funktional und nicht ornamental waren. Wenn dem so war, dann könnten die kurzen Striche numerische Informationen dokumentieren.

Warum brauchten Frühmenschen Zahlen?

Der Knochen von Les Pradelles ist kein Einzelfund. So entdeckten Archäologen bei Grabungen in der südafrikanischen Border Cave einen etwa 42 000 Jahre alten Pavianknochen, der ebenfalls mit Einkerbungen versehen ist. Laut D'Errico haben wahrscheinlich anatomisch moderne Menschen darauf Zahlen vermerkt. Seine Mikroskopanalyse der 29 Kerben ergab, dass sie mit vier verschiedenen Werkzeugen und somit wohl zu vier verschiedenen Gelegenheiten eingeritzt wurden. Entdeckungen der vergangenen 20 Jahre stützen aus seiner Sicht die Vermutung, dass Frühmenschen bereits einige hunderttausend Jahre eher begannen, abstrakte Ritzungen anzufertigen, als bisher angenommen. Folglich hat sich auch eine höhere Kognition womöglich sehr viel früher eingestellt.

Was aber war der Auslöser dafür, dass Frühmenschen Zahlensysteme schufen? D'Erricos These: das Schnitzen und Kratzen an den Knochen selbst, also das Anfertigen der Artefakte. Seine Hypothese ist eine von bisher nur zwei bekannten Theorien zum Ursprung der Zahlen. Und der Archäologe von der Université de Bordeaux stellt sich folgendes Szenario vor: Am Anfang war der Zufall. Als Frühmenschen wie Homo erectus beim Schlachten immer wieder unbeabsichtigt Schnittspuren auf den Tierknochen hinterließen, erkannten sie irgendwann, dass sie die Gebeine auch mit Mustern versehen könnten. Ein Beleg sei eine 430 000 Jahre alte Muschel, die in Trinil auf der indonesischen Insel Java gefunden wurde. Auf diesen kognitiven Entwicklungssprung folgte ein weiterer: Die Frühmenschen fingen irgendwann damit an, bestimmten Markierungen eine Bedeutung zuzusprechen – und vielleicht auch eine numerische. Der Hyänenknochen von Les Pradelles ist vielleicht das früheste bekannte Beispiel dafür, meint d'Errico. Seiner Ansicht nach führten die Kerben schließlich zur Erfindung von Zahlzeichen wie 1, 2 und 3.

D'Errico, der ebenfalls zum Führungsteam von QUANTA gehört, ist sich bewusst, dass sein Szenario Lücken aufweist. Unklar ist nämlich, welches kulturelle oder soziale Umfeld die Frühmenschen überhaupt dazu veranlasste, Kerben in Knochen und andere Artefakte zu schneiden und damit irgendwann Zahlen zu verknüpfen.

Müssen Kerben immer Zahlen sein?

QUANTA-Kollege Núñez sowie einige Experten, die nicht an dem Projekt beteiligt sind, raten deshalb zur Vorsicht. Artefakte wie der Knochen von Les Pradelles seien schwierig zu interpretieren. Karenleigh Overmann von der University of Colorado in Colorado Springs verweist dazu auf die von australischen Aborigines verwendeten »message sticks« oder Botenstäbe. Diese bestehen meist aus einem flachen oder zylindrischen Stück Holz und sind mit Ritzlinien verziert. Die Kerben sehen so aus, als ob sie numerische Werte wiedergeben würden – bei vielen ist das aber nicht der Fall, erklärt die Kognitionsarchäologin.

© mit frdl. Gen. von Francesco d’Errico und L. Backwell; Barras, C.: How did ancient humans learn to count? . Nature 594, 2021 (Ausschnitt) Ein Rechenbrett? | Der gekerbte 42 000 Jahre alte Pavianknochen (drei Ansichten) fand sich in der südafrikanischen Border Cave. Womöglich diente er als Zählhilfe.

Piers Kelly stimmt dem zu. Der an der australischen University of New England lehrende linguistische Anthropologehat die »Botschaftshölzer« untersucht und festgestellt, dass einige Stäbe Kerbhölzern ähneln, tatsächlich aber keine Zählliste sind, sondern als visuelle Gedächtnisstütze dienten. Sie sollten dem Überbringer einer Nachricht helfen, sich an inhaltliche Details zu erinnern. Die Stöcke eignen sich zudem zur Übermittlung ganz unterschiedlicher Nachrichten, weiß Wunyungar, der zu den Aborigine-Gemeinschaften der Gooreng Gooreng und Wakka Wakka gehört. »Einige Hölzer werden für den Handel verwendet, für Lebensmittel, Werkzeuge oder Waffen«, sagt Wunyungar. »Andere können Friedensnachrichten nach einem Krieg überbringen.«