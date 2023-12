Psychiatrie: Eine freiwillige Therapie ist nicht immer frei von Zwang

Wer psychisch krank ist und eine erhebliche Gefahr für sich oder andere darstellt, kann gegen den eigenen Willen in eine Psychiatrie eingewiesen, festgebunden und mit Beruhigungsmitteln behandelt werden. Solche Zwangsmaßnahmen greifen erkennbar in die Freiheitsrechte ein und sind deshalb nur in Notlagen erlaubt. Aber es gibt einen Graubereich, in dem Zwang nicht offenkundig ist und sich die Betroffenen dennoch zur Behandlung gezwungen fühlen. Wann das der Fall ist, hat eine Forschungsgruppe vom Institut für Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin von der Ruhr-Universität Bochum in »The American Journal of Bioethics« erörtert und dafür im Dezember 2023 den Preis der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) erhalten.

Im Vorjahr hatte das Bochumer Team unter Leitung der Soziologin Sarah Potthoff zunächst untersucht, wie solche Erfahrungen bei Psychiatrieaufenthalten zu Stande kommen. Dazu hatte es sieben Männer und sieben Frauen befragt, die sich überwiegend wegen Depressionen oder Psychosen freiwillig in Psychiatrien behandeln ließen. Gab es Situationen, in denen sie sich unter Druck oder Zwang gefühlt hatten? Wie hätte man dem vorbeugen können? Die Fallgeschichten zeigten: Verbale Überzeugungsversuche können auch ohne explizit angedrohte Zwangsmaßnahmen einen psychologischen Druck erzeugen, der einem Zwang gleichkommt. Die Gruppe unterscheidet vier Formen: Druck durch rationale Argumente, über die emotionale Beziehungsebene, durch versprochene Vorteile und durch angedrohte Nachteile.

»Wenn ich einem Patienten sage, dass er seine Familie nicht sehen darf, wenn er seine Medikamente nicht nimmt, ist das eine Drohung«, sagt die Erstautorin der prämierten Studie, Christin Hempeler vom Institut für Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin, in einer Pressemitteilung ihrer Universität. Denn dann müsse er Nachteile fürchten, und das sei unzulässig. Nicht aber, wenn ein Vorteil in Aussicht gestellt werde – dann sei es ein Angebot, erklärt die studierte Medizinerin.