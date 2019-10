500 Jahre Konquista: Eine Heimatlose, die ihre Heimat verriet?

Anfang März hatte der spanische Trupp die Stadt Potanchan erreicht. Die dort lebenden Maya hatten bereits Monate zuvor die Bekanntschaft der Spanier gemacht und wenig Interesse an neuen Nachbarn. Deshalb wurde aus zögerlichem Kontakt schnell eine entschlossene, bewaffnete Auseinandersetzung. Cortés hat leichtes Spiel. Vor allem dank seiner Artillerie und der Pferde – beides haben die Maya noch nie gesehen – nimmt er die Stadt ohne große eigene Verluste ein. Nach einigen Verhandlungen unterwerfen sich die eingeschüchterten Einheimischen dem spanischen König und bekunden Interesse am christlichen Glauben – beides vermutlich entweder zum Schein oder weil sie die Dimensionen nicht verstanden haben. Als Versöhnungsgeste überreichen die Anführer schließlich Geschenke, darunter die eingangs erwähnten Frauen, die einige Tage später getauft werden.

Zwei Sprachen

Als »hübscheste, gewandteste und aufgeweckteste« sticht für Bernál Díaz die junge Malinche hervor, wobei diese Bewertung auch durch das Wissen um ihre spätere Rolle beeinflusst sein mag. Cortés gibt sie dem Hauptmann Alonso Hernandez Portocarrero zur Frau – allzu verbindlich scheint diese Eheschließung aber nicht zu sein, denn der Gatte wird Ende Juli als Gesandter nach Spanien reisen und vermutlich nie zurückkehren. Schon bald erkennt Cortés die Bedeutung der kaum 20-jährigen Frau für seine Mission und holt sie an seine Seite. Denn Malinche ist keine gebürtige Maya – und sie spricht zwei Sprachen.

Der Vorgeschichte Doña Marinas widmet Bernál Díaz ein ganzes Kapitel. »Das stellte angesichts der Konzentration auf die Taten von Männern in den Quellen jener Zeit eine absolute Ausnahme dar. Frauen wurden in der Konquista als Marketenderinnen, als Sklavinnen und vor allem auch als Konkubinen benutzt, doch werden sie in den Chroniken kaum erwähnt oder bleiben namenlos«, schreibt dazu der Historiker Stefan Rinke in seinem Buch »Konquistadoren und Azteken«. Der Chronist berichtet, dass Marina als Tochter eines Adligen in einem Ort namens Paynala, vermutlich in der Nähe der heutigen Hafenstadt Coatzacoalcos, geboren wurde. »Es wird weithin angenommen, dass La Malinches indigener Name Malinalli war, der Name eines Tages im aztekischen Kalender, der durch gewundenes Schilf repräsentiert wird«, schreibt die britische Literaturwissenschaftlerin Jean Franco. Nach dem Tod des Vaters hatte sich ihre Mutter neu verheiratet und einen Sohn bekommen, den sie als Erben bevorzugte. Ihre erstgeborene Tochter gab sie deshalb weg. Über Umwege landete sie schließlich als Sklavin bei den Maya und lernte zwangsläufig ihre Sprache.

Das Übersetzer-Tandem

Die Maya komplimentieren die Spanier schnell weiter nach Westen, wo die Aussicht auf Gold weitaus größer sei. Sie berichten ausführlich vom großen Reich der Azteken, das sich in den vergangenen Jahrhunderten aggressiv ausgebreitet hat. Seine Hauptstadt Tenochtitlan wird vor allem von tributpflichtigen Stadtstaaten versorgt. Diese liefern Lebensmittel und Gefangene für die Menschenopfer – ein wesentlicher Bestandteil der Religionen Mittelamerikas in jener Zeit, der auch die Kriegsführung beeinflusst. Denn anders als in Europa ist eines der Hauptziele von Gefechten, Gefangene zu machen und nicht den Gegner auszuschalten.

Ende April treten sie erstmals in Kontakt mit Vertretern der Mexica – so der Eigenname der Azteken. In der Provinz Totonacapan, deren Bewohner an die Mexica Tribut entrichten müssen, treffen sie sich mit dem vom Aztekenherrscher Moctezuma II. eingesetzten Gouverneur. Dass eine weitestgehend geradlinige Kommunikation möglich ist, beruht auf zwei Zufällen: Der eine ist Malinche, die die Sprache der Maya und die der Mexica, also Nahuatl, beherrscht. Der zweite heißt Gerónimo de Aguilar. Der Franziskanerpriester hat 1511 mit weiteren Gefährten Schiffbruch erlitten, überlebte aber und wurde von den Maya versklavt. Während der Zeit in der Gefangenschaft lernte er ihre Sprache. Cortés fand ihn schließlich nach langer Suche zu Beginn der Expedition. Aguilar ermöglichte bereits den Spaniern den Austausch mit den Bewohnern von Potanchan. Im Tandem mit Malinche übersetzt er nun auch die Gespräche mit den Mexica. Spätestens zu diesem Zeitpunkt begreift Cortés, wie wichtig die junge Frau für sein Vorhaben ist. »Mehr als die Freiheit« soll er ihr für ihre Dienste versprochen haben, berichtet sein Sekretär López de Gómara. Wohl nur kurze Zeit später spricht sie auch Spanisch.