Elfenbeinspecht: Er lebt, er lebt nicht, er lebt …

© WilliamSherman / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Helmspecht | Der Helmspecht ähnelt dem Elfenbeinspecht. Viele vermeintliche Sichtungen des ausgestorbenen Elfenbeinspechts gehen daher sehr wahrscheinlich auf Verwechslungen zurück.

Der Meister-Kletterer unter den Spechten

Während die meisten Spechte ihre Füße bei der Arbeit am Baumstamm dicht nebeneinander platzieren, direkt unter ihrem Körper, streckt der Elfenbeinspecht sie seitlich und weiter nach vorn aus, so dass er am Stamm weniger hockt als hängt: wie ein Kletterer in einer Felswand. Tatsächlich klettert er ausgiebiger und auch geschickter als seine Verwandten, weil er weniger einzelne Stellen bearbeitet als vielmehr ganze Stämme und Zweige großflächig entrindet, um an die darunter versteckten Käferlarven zu kommen.

Diese Technik der Futtersuche hatte schon das Cornell-Team in den 1930er Jahren beobachtet, und das Team des National Aviary hat sie nun per Video dokumentieren können – sogar mit einer dreiköpfigen Spechtfamilie, die einen absterbenden Amberbaum bearbeitete. Die Aufnahmen entstanden ab 2019; zwei Standbilder daraus sind in der Studie publiziert.

Schwieriges Gelände

Bevor diese Bilder gelangen, verbrachte das Team mehrere Jahre damit, das unwegsame, zum Teil überschwemmte Waldgebiet in Louisiana zu erkunden, »spechtverdächtige« Bäume ausfindig zu machen und Orte, an denen einzelne Vögel der Art angeblich gesichtet worden waren, über längere Zeit zu beobachten. Die genaue Lage des Gebiets hält das Team aus naheliegenden Gründen geheim.

Wie mühsam diese Suche gewesen sein muss, weiß ich zumindest ansatzweise aus eigener Erfahrung. Denn ich habe auch einmal an einer Elfenbeinspecht-Suchaktion teilgenommen, im Frühjahr 2007. Drei Jahre zuvor hatten zwei erfahrene Ornithologen einen Elfenbeinspecht in einem Wald in Arkansas gesichtet. Und der Leiter des Cornell-Lab of Ornithology fand ihren Bericht derart glaubwürdig, dass er eine mehrjährige groß angelegte Suche nach dem Vogel mit initiierte. Das Suchgebiet am White und Cache River wurde in Planquadrate aufgeteilt, diese sukzessive von Teams dutzender Freiwilliger durchstreift. Zusätzlich wurden an mehreren Stellen Wildkameras und Audiorecorder installiert.