Erneuerbare Energien: Steine sollen Windstrom speichern

Das Industriegebiet in Hamburg-Altenwerder ist kein Ort, an dem man irgendetwas Buntes erwarten würde. Bis man plötzlich vor einer Betonfassade mit poppigem Wandgemälde steht, von dem ein lilafarbenes Mammut-Jungtier grüßt: »Welcome to the new stone age.« Hinter ihm ein gemalter Steinhaufen, der symbolisiert, was ein großer Schritt für die Energiewende werden soll: Steine als Energiespeicher.

Schließlich fallen Wind- und Sonnenenergie bundesweit seit Jahren in weit größeren Mengen an, als die Netze aufnehmen können. Die derzeit verfügbaren Speichertechnologien haben allerdings oft eine begrenzte Kapazität oder sind im großen Maßstab zu teuer. Insbesondere in Norddeutschland müssen immer wieder Windräder heruntergeregelt werden – das nur schleppend ausgebaute Netz kann den Strom nicht aufnehmen.

Statt den Ökostrom zu nutzen, entstehen durch Entschädigungszahlungen jährliche Kosten im dreistelligen Millionenbereich, die der Verbraucher über seine Stromrechnung zahlen muss. Nicht nur aus diesem Grund ist der Ausbau an Speichern – neben dem der Netze – dringend geboten. Auch für die Zeit, in der weder Sonnen- noch Windstrom erzeugt wird, muss die Energie zwischengespeichert werden.

Vulkanischer Schotter soll Wärme speichern

Das Gebäude, auf dem das lila Mammut prangt, beherbergt tatsächlich einen »Haufen« Steine, sogar einen riesigen: Rund tausend Tonnen vulkanischen Schotter, dessen Einzelteile ungefähr so groß wie Kieselsteine sind. Ihr Zweck ist es, Energie in Form von Wärme zu speichern, bei einer Temperatur bis zu 750 Grad Celsius. Die Energie dafür kann aus Prozesswärme stammen oder aus überschüssigem Ökostrom, der in Wärme gewandelt und bei Bedarf rückverstromt wird.