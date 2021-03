Erziehung: Wer wenig Wärme bekommt, hat weniger zu geben

Wenn ein Zwilling mehr geschlagen wird als der andere, wird sich der erste später eher antisozial verhalten – auch wenn er mit denselben Erbanlagen ausgestattet ist. Aber genügt schon eine harsche, autoritäre Erziehung ohne körperliche Strafen, um bei Kindern Verhaltensprobleme hervorzubringen? Antwort gibt eine Forschungsgruppe um Alexandra Burt von der Michigan State University jetzt in »Psychological Science«.

Die Psychologin und ihr Team untersuchten eineiige und zweieiige Zwillingspaare, um zu analysieren, inwieweit der Zusammenhang auf die Gene oder auf die Erfahrung mit den Eltern zurückgeht. Die Daten stammten von mehr als 2000 Zwillingskindern aus dem »Twin Registry«, einer Zwillingsdatenbank der Michigan State University, sowie von einer weiteren Stichprobe mit knapp 500 gleichgeschlechtlichen Zwillingskindern, alle mindestens sechs Jahre alt. Die Eltern beschrieben sowohl ihr eigenes Erziehungsverhalten als auch das ihrer Kinder. Diese gaben außerdem selbst Auskunft: Wie oft wurden sie von Mutter oder Vater kritisiert? Wie häufig hatten sie das Gefühl, dass Mutter oder Vater von ihnen genervt waren?

Nicht einmal jedes fünfte Zwillingspaar erlebte das gleiche Ausmaß an grobem Verhalten, unabhängig davon, ob Kinder oder Eltern das Verhalten beurteilten. Die Erfahrungen der Zwillinge unterschieden sich sogar deutlich. Beispielsweise wurde in jeder dritten Familie der eine von den Eltern geschlagen, der andere nicht.

Die wichtigste Erkenntnis jedoch: Der Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Eltern und ihrer Kinder gründete nicht in den gemeinsamen Genen, sondern lag zu einem »hohen Grad« in den Erfahrungen der Kinder, ob mit Schlägen oder mit einem schroffen Verhalten der Eltern. Und das galt nicht nur für den Zusammenhang der Erziehung mit dem Sozialverhalten der Kinder, sondern auch mit anderen Arten von Regelbrüchen. Um auf Ursache und Wirkung zu schließen, genügten die Daten zwar noch nicht, räumen die Autoren ein. Aber ältere Studien deuteten darauf hin, dass eine harte Erziehung antisoziales Verhalten nach sich ziehe und nicht umgekehrt.

Schon 2018 hatte eine Gruppe um Alexandra Burt untersucht, welche Rolle das Elternhaus bei der Entwicklung einer sozialen und emotionalen Störung spielt: Gefühlskälte. Daten von 227 eineiigen Zwillingspärchen zeigten: Wer mehr elterliche Wärme erfahren hatte, neigte weniger zu Gefühlskälte, unabhängig von Geschlecht und Alter des Kindes sowie vom Einkommen der Familie. Ob Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, ist demnach nicht in den Genen festgeschrieben. Es liegt auch am Verhalten der Eltern, wie an der Wärme, die sie ihren Kindern entgegenbringen.