Klimawandel: Europa im Fadenkreuz der Hurrikane

Die Wirbelsturmsaison 2018 hat es mal wieder in sich: Gleich zwei zerstörerische Hurrikane trafen den Südosten der USA – und auch Europa erwischte es. Am 14. Oktober brachten die Überreste des Sturms Leslie in Nord- und Zentralportugal Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern und in Spanien und Frankreich heftige Regenfälle. Mehrere Menschen starben. Leslie ist, darauf deutet viel hin, ein Vorgeschmack auf eine Zukunft, in der auch Westeuropa so etwas wie eine Hurrikansaison bekommt. Denn die Auswirkungen der starken Stürme der Tropen reichen immer weiter nach Norden.

Belege für diesen Trend präsentiert nun eine internationale Arbeitsgruppe um Jan Altman von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, allerdings aus dem westlichen Pazifik. Diese Meeresregion hat die meisten und tendenziell auch die stärksten tropischen Zyklone; wie Altman und sein Team nun in »PNAS« berichten, treffen diese Taifune bereits seit den 1920er Jahren immer weiter nördlich auf Land. Das entnehmen die Fachleute einer Datenbank von Baumringen, die ein geografisches Gebiet von Südkorea bis zur russischen Ostküste überspannt.

Anhand der Wachstumsmuster der Urwaldbäume bestimmte Altmans Team, wie häufig Bäume einer Region durch die starken Winde eines tropischen Zyklons beschädigt wurden. Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass speziell am nördlichen Rand des Hurrikangebiets – auf der geografischen Breite von Bordeaux – die tropischen Wirbelstürme in den letzten 100 Jahren immer häufiger merkliche Waldschäden anrichteten, ganz analog zum aktuellen Sturm Leslie.

Die Autoren legen nahe, dass ein ähnlicher Trend auch im Atlantikraum zu entdecken ist. Ursache des Trends im Pazifik sei nämlich ein globales Phänomen: Bereits vor einem Jahrzehnt stellten Fachleute fest, dass sich die Tropen nach Norden und Süden ausdehnen – und damit auch jene Regionen, in denen das Wasser warm genug ist, um tropische Wirbelstürme mit Energie zu versorgen.