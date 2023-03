Evolution: Das weißeste Weiß von Vogelfedern

In den weißen Schwanzfedern der Waldschnepfe sind die Rami verdickt und abgeflacht, was die Oberfläche vergrößert, an der das Licht abprallen kann. Gleichzeitig verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Licht zwischen den Federwiderhaken hindurchgeht, ohne reflektiert zu werden. Das ist aber noch nicht alles: Die verdickten Federn bestehen aus einem ganzen Netzwerk von Keratin-Nanofasern und verstreuten Lufteinschlüssen. Dadurch entstehen viele Grenzflächen, die das Licht streuen können, was die diffuse Reflexion der Federn weiter erhöht. Außerdem sind die Rami und Widerhaken der weißen Waldschnepfenfedern in einem optimalen Winkel zur Lichtreflexion angeordnet, so dass sie einen jalousieartigen Effekt erzeugen, der die Oberfläche ebenfalls vergrößert. Das Ergebnis ist der Reflexionsrekord.

Und warum das alles? Um während der Balz die Aufmerksamkeit der am Boden ausharrenden Weibchen zu erregen, verlassen sich die Schnepfen nicht nur auf ihre charakteristischen Rufe, das so genannte Quorren. Wenn sie mitten im schummrigen abendlichen Wald optische Signale einsetzen wollen, müssen sie das wenige vorhandene Licht optimal einsetzen. Die hohe Reflexionsfähigkeit ihrer Federn hilft ihnen dabei. Zu sehen sind diese Schwanzfedern nur, wenn die Männchen sie beim Balzflug spreizen oder sie sitzend heben. Sonst halten die Vögel sich am liebsten bedeckt.