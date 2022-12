Evolution: Verdauen wie vor 540 Millionen Jahren

Bereits vor mehr als 540 Millionen Jahren lebten tierähnliche Wesen mit Mund und Darm, die ihre Nahrung ähnlich verdauten wie heutige Tiere. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsteam um Ilya Bobrovskiy vom Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam. Die Gruppe berichtet über ihre Erkenntnisse in der Fachzeitschrift »Current Biology«.

Bobrovskiy und sein Team haben fossile Überreste der »Ediacara-Fauna« untersucht. So nennt man urzeitliche Organismen, die vor etwa 540 bis 580 Millionen Jahren lebten – also noch vor der kambrischen Explosion, dem »Urknall der tierischen Evolution«. In diesem geologisch extrem kurzen Zeitraum entwickelten sich die meisten der noch heute existierenden Tierstämme. Die Wesen der Ediacara-Fauna gehörten – soweit bekannt – zu den ersten, die eine mit bloßem Auge sichtbare Größe erreichten. Von ihnen sind viele Fossilien erhalten, die aber schwer zu interpretieren sind. Offenbar unterschieden sich diese Organismen sehr von dem, was wir heute kennen. Manche Wissenschaftler halten sie für die frühesten vielzelligen Tiere, andere vermuten, es seien Flechten oder Pilze gewesen. Wieder andere Fachleute nehmen an, bei den Ediacara-Wesen habe es sich um gigantische Einzeller gehandelt – ähnlich den heutigen Xenophyophoren der Tiefsee, die einen für Einzeller kolossalen Durchmesser von bis zu 25 Zentimetern erreichen.

Die Chemie verrät es

Die Arbeitsgruppe um Bobrovskiy untersuchte Fossilien diverser Ediacara-Organismen, die in Felsformationen nahe dem Weißen Meer (Russland) gefunden worden sind. Im Gestein dieser Fossilien bestimmten sie den Gehalt verschiedener Lipidmoleküle und ihrer Abbauprodukte. Zu den untersuchten Substanzen zählte Cholesterol, ein in tierischen Zellen vorkommender fettartiger Stoff, aber auch weitere Verbindungen aus der Gruppe der Sterine. Ihr Mengenverhältnis untereinander sagt etwas darüber aus, welcher Organismus – Bakterium, Alge oder Tier – hier einst versteinerte. Aufschlussreich ist zudem, in welcher räumlichen Molekülgestalt (»Isomerie«) diese Substanzen vorliegen – daraus lässt sich beispielsweise ermitteln, ob die Stoffe von Mikroben zersetzt worden oder abiotisch zerfallen sind.