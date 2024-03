Kulturvergleich: Familiengespräche am Esstisch

Wie unterhalten sich Eltern und Kind beim gemeinsamen Essen? Das hat eine internationale Forschungsgruppe in Deutschland und vier weiteren Ländern untersucht. Ergebnis: Die Gespräche am Esstisch folgen einem gemeinsamen, »kindzentrierten Muster«. Doch es gibt auch Unterschiede zwischen den Kulturen, wie die Gruppe um Manuel Bohn vom MPI für evolutionäre Anthropologie in Leipzig in der Zeitschrift »Developmental Psychology« berichtet.

Für die Studie hatten sich rund 100 Eltern mit Kleinkind bereit erklärt, eine gemeinsame Mahlzeit auf Video aufzunehmen – in Münster (Westfalen), Kyoto (Japan), Buenos Aires (Argentinien) sowie in ländlichen Regionen von Brasilien und Ecuador. Zentrale Erkenntnis: Die meisten Unterschiede gab es zwischen Stadt und Land. Die Familien in verschiedenen Städten unterschieden sich nicht stärker als die Familien in derselben Stadt.

Kulturübergreifend fanden die Forschenden eine starke Orientierung am Kind. Typischerweise trieben die Mütter die Unterhaltung an, und die Kinder wurden am meisten angesprochen, der Vater am seltensten. Mutter und Kind sprachen entsprechend am häufigsten miteinander. Wenn mehr Fragen gestellt wurden, beteiligten sich auch mehr Personen am Gespräch und es gab mehr Beiträge zu einem Thema. Am meisten gesprochen wurde in Buenos Aires, am meisten geschwiegen in den ländlichen Gegenden von Brasilien und Ecuador.