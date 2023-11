Sprachentwicklung: Was Vorsingen bei Babys bewirkt

Um die Sprachentwicklung von Babys bereits so früh wie möglich zu fördern, wird Eltern empfohlen, möglichst viel mit dem Nachwuchs zu sprechen, ihm vorzulesen oder zu singen. Das Vorsingen soll Kindern zudem helfen, frühzeitig ein Gefühl für Rhythmus zu entwickeln und sich entsprechend zu bewegen. Doch welchen Einfluss hat dabei die Auswahl des Lieds? Dass sich schnellere, eher komplexe Spiellieder anders auf den Sprachschatz von Kindern sowie ihre Fähigkeiten, Musik zu verarbeiten, auswirken als langsame, einfachere Schlaflieder, konnte nun ein Forschungsteam der Universität Wien gemeinsam mit Wissenschaftlern der University of East London zeigen. Die Ergebnisse wurden in »Developmental Cognitive Neuroscience« veröffentlicht.

In der Studie sangen Mütter ihren sieben Monate alten Babys zwei bekannte Kinderlieder vor – das Wiegenlied »Schlaf, Kindlein schlaf« sowie das Spiellied »Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann«. Während sich Spiellieder durch einen schnelleren Rhythmus, mehr Komplexität und höhere Tonhöhen auszeichnen, besitzen Schlaflieder ein langsames Tempo, weniger musikalische Variation und tiefere Tonhöhen. Mittels Elektroenzephalografie (EEG) haben die Forschenden während des Vorsingens der beiden Lieder die Gehirnaktivität der 30 untersuchten Säuglinge gemessen, um herausfinden, wie sie die Musikstücke wahrnehmen und neuronal verarbeiten. »Unsere Ergebnisse zeigten, dass es den Babys leichter fiel, das Schlaflied mit ihrer Gehirnaktivität zu tracken«, sagt Trinh Nguyen, Erstautorin der Studie von der Universität Wien in einer Pressemitteilung. Laut der Forscherin spiegelten die Gehirnwellen den Klang des Gesangs wider. Sie und ihre Kollegen schlussfolgerten, dass das langsamere Tempo und die einfachere Struktur des Schlaflieds den Kindern das Tracking erleichterte. Sie stellten außerdem fest, dass die neuronale Verfolgung von Wiegenliedern schwächer war, wenn die Säuglinge die Mütter nicht anschauten, was darauf hindeutet, dass das neuronale Tracking mit der Aufmerksamkeit der Säuglinge auf das Gesicht der vorsingenden Person zusammenhängt.

Zusätzlich beobachtete das Forschungsteam, ob die Säuglinge mit Wippen oder Strampeln auf die Lieder reagierten. »Mehr rhythmische Bewegungen zeigten die Säuglinge während des Spiellieds«, erklärt Trinh Nguyen. Das schnellere Lied hatte die Kinder laut den Autoren offenbar stärker angeregt, sich zur Musik zu bewegen. Die Säuglinge schauten zudem während des Spiellieds ihre Mütter signifikant länger an als während des Wiegenlieds.