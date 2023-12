Essen in Gesellschaft: Kleine Psychologie der gemeinsamen Mahlzeit

Gemütlich zusammensitzen, gut essen und trinken: So wünschen sich viele Menschen die Feiertage im Kreis ihrer Liebsten. Nachmittags gibt es Plätzchen, abends Vorspeise, Hauptspeise, Dessert und Alkohol. Das Gelage zieht sich über mehrere Tage, und am Ende zeigt die Waage drei Kilo plus. Das ist aber weniger einer persönlichen Schwäche geschuldet als einem verbreiteten psychologischen Phänomen: In Gesellschaft fällt es besonders schwer, maßvoll und gesund zu essen.

Dennoch speisen die meisten Menschen lieber in Gesellschaft als allein, und das mit gutem Grund: Das Ritual der gemeinsamen Mahlzeit verbindet. Zu diesem Schluss kam der Sozialpsychologe Robin Dunbar von der University of Oxford nach einer repräsentativen Umfrage unter rund 2000 Erwachsenen im Vereinigten Königreich. Mehr als 90 Prozent aßen den eigenen Angaben zufolge zumindest manchmal zusammen mit Familie oder Freunden, und je häufiger sie das taten, desto mehr Menschen gab es in ihrem Leben, auf die sie sich verlassen konnten. Wer viele Kontakte hat, isst zwar sicherlich auch seltener allein. Aber mit einer so genannten Pfadanalyse konnte Dunbar belegen, dass der Zusammenhang vor allem andersherum zu Stande kam: Das gemeinsame Essen förderte ein Gefühl von Verbundenheit.

Die Kehrseite: Wir essen manchmal nur aus Gesellschaft – damit andere sich wohl fühlen. Das legt ein Experiment nahe, zu dem US-Forscherinnen rund 100 Studierende ins Labor eingeladen hatten. Nachdem diese in einem Fragebogen Auskunft über sich gegeben hatten, sollten sie gemeinsam mit einer zweiten Versuchsperson noch eine Weile warten und bekamen dazu eine Schüssel Süßigkeiten. Die zweite Person war eine Verbündete der Forscherinnen: Sie nahm eine Hand voll Schokolinsen und bot sie der anderen wartenden Versuchsperson an: »Would you like some?« Rund 80 Prozent griffen zu und nahmen im Mittel die gleiche Anzahl Schokolinsen wie die Person, die sie angeboten hatte. Die meisten Versuchspersonen gaben später an, dass sie das zumindest teilweise getan hatten, um nett zu sein. Und je mehr sie gemocht werden wollten, desto mehr aßen sie mit – vor allem wenn sie glaubten, dass das von ihnen erwartet würde.