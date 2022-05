Verpasste Chancen: Was wäre, wenn?

Die Weichenstellungen in unserem Leben, die wir am stärksten in Frage stellen, betreffen aber erstaunlich selten das liebe Geld oder irgendwelche Anschaffungen. »Wir bedauern die Fehlentscheidungen am intensivsten, von denen wir das Gefühl haben, dass unser Leben heute anders aussähe, wenn wir damals anders gewählt hätten«, sagt Marcel Zeelenberg. Doch welche sind das?

Was die Menschen am meisten bereuen

Diese Fragen haben die US-Forscher Mike Morrison und Neal Roese einer repräsentativen Gruppe von 370 US-Bürgerinnen und Bürgern gestellt. Am häufigsten trauerten die Befragten falschen Entscheidungen in der Liebe und im Umgang mit ihrer Familie hinterher. Viele bedauerten zudem ihre Berufswahl oder, nicht genug Energie in ihre Ausbildung gesteckt zu haben. Frauen bedauerten eher Fehlentscheidungen im Liebesleben, Männer in Sachen Karriere.

Ob sich dieses Ergebnis auf Deutschland oder andere, weniger individualistische Länder übertragen lässt, ist unklar. Plausibel wäre es schon: Einen Beruf wählen, heiraten und Kinder bekommen sind Weichenstellungen, die das Leben langfristig beeinflussen. Eine Umfrage unter Berlinerinnen und Berlinern kommt denn auch zu einem ähnlichen Resultat wie die von Morrison und Roese. »Je größer die Konsequenzen einer Wahl sind, desto größer ist in der Regel mein Bedauern, wenn sie sich danach als schlecht herausstellt«, bestätigt Kai Epstude, Sozialpsychologe der Universität Groningen. »Das gilt vor allem dann, wenn diese Entscheidung nicht irgendwelchen äußeren Zwängen geschuldet war, sondern tatsächlich in meiner Macht stand.«

Die US-Erhebung konnte zudem einen weiteren Effekt bestätigen, der bereits zuvor regelmäßig beobachtet worden war: Auf lange Sicht bereuen wir vor allem Dinge, die wir nicht getan haben – nicht ins Ausland gegangen zu sein, niemals ein Instrument erlernt zu haben, ein Jobangebot ausgeschlagen zu haben. Das Phänomen ist in der Forschung unter dem Namen »Inaction Effect« bekannt. Der US-Psychologe Thomas Gilovich hat diesen Trägheitseffekt in zahlreichen Studien unter anderem in China, Japan und Russland nachgewiesen. Versäumnisse lösen offenbar langlebigeres Bedauern aus als Taten.

Kurzfristig scheint es dagegen genau andersherum zu sein – wir bereuen eher, was wir getan und nicht gelassen haben. »Menschen bedauern am meisten Fehlentscheidungen, für die sie sich besonders verantwortlich fühlen«, sagt Marcel Zeelenberg von der Universität Tilburg. »Und das sind in aller Regel Situationen, in denen sie tätig geworden sind.« Als Beispiel nennt er einen Fußball-Coach, der für seine Mannschaft eine andere Aufstellung wählt als in der Vorwoche. Wenn seine Spieler dann verlieren, bedauert er diese Entscheidung stärker, als wenn er die Aufstellung nicht geändert und ebenfalls verloren hätte. Dabei komme es auf den Kontext an, sagt Zeelenberg: Wenn nämlich das Team bereits in der Vorwoche als Verlierer vom Platz gegangen ist, bereut der Coach es eher, wenn er die Mannschaft nicht umstellt.

Allerdings gibt es an diesem Punkt auch Geschlechtsunterschiede, vor allem, wenn es um Entscheidungen in Sachen Liebe, Sex und Partnerschaft geht. Männer trauern versäumten sexuellen Abenteuern hinterher. Frauen grämen sich eher, wenn sie sich zu schnell oder unbedacht auf Sex eingelassen zu haben.