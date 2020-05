Lebensfragen: Worin wir Sinn finden

Am Ostersonntag des Jahres 2000 wurde auf der malaysischen Insel Sipadan eine Gruppe von Tauchtouristen entführt und auf die Philippinen verschleppt. Eines der Opfer war der gebürtige Göttinger Marc Wallert. Im Rückblick kann er dem mehrmonatigen Martyrium auch positive Seiten abgewinnen. Er habe zu dieser Zeit bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, sei damit jedoch nicht glücklich gewesen, sagt er. »Ich war zwar erfolgreich, habe mich aber nach dem tieferen Sinn dessen gefragt, was ich da tue.« Mit der Entführung änderte sich das schlagartig: »Ich wusste plötzlich genau, wofür ich kämpfe: für mein Überleben und das meiner Eltern. Ich habe mir ausgemalt, was ich tun werde, wenn ich wieder ein freier Mann bin. Diese Vision hat mir viel Kraft gegeben.«

Sinn hilft uns, Extremsituationen besser durchzustehen: Diese These vertrat schon der österreichische Psychiater Viktor Frankl. Während des Naziregimes überlebte der jüdische Wissenschaftler vier verschiedene Konzentrationslager. Nach dem Krieg verarbeitete er die dort erlebten Gräuel in seinem Buch »… trotzdem Ja zum Leben sagen«. Darin schreibt er von der Notwendigkeit, auch noch im tiefsten Leiden einen Sinn zu finden, um nicht zu zerbrechen.

Frankl war der Überzeugung, dass es zum Wesen eines jeden Menschen gehöre, nach Sinn zu streben. Sinnerfüllung sei wichtig für unser Wohlergehen; ein Leben ohne Sinn könne krank machen. Tatsächlich wird jene These inzwischen durch eine Reihe empirischer Studien bestätigt. Eine viel zitierte Untersuchung stammt etwa von der US-amerikanischen Neuropsychologin Patricia Boyle. Sie hatte 2009 mehr als 1200 Seniorinnen und Senioren danach gefragt, wie sehr diese in ihrem Leben eine Bestimmung oder eine Richtung verspürten. In den folgenden fünf Jahren verfolgte sie, welche Befragten starben. Das Ergebnis fiel deutlich aus: Männer und Frauen trugen ein fast doppelt so hohes Sterberisiko, wenn es ihnen weitgehend an Orientierung im Leben fehlte. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2019 kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen; an ihr nahmen knapp 7000 US-Bürgerinnen und -Bürger über 50 teil.

Sinn dient als Stresspuffer

Andere Studien weisen in dieselbe Richtung. Demnach sind Menschen, die in ihrem Leben einen Sinn sehen, physisch und psychisch gesünder. Sie bauen im Alter geistig langsamer ab, sie leiden weniger häufig an Alzheimer-Demenz und begehen seltener Selbstmord. Ihr Immunsystem ist schlagkräftiger, ihr Herzinfarktrisiko geringer. Ob Sinn zu einer besseren Gesundheit führt oder umgekehrt gesunde Menschen eher Sinn im Leben verspüren, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Experimentelle Befunde deuten jedoch eher darauf hin, dass das Sinnerleben die Gesundheit fördert. So scheinen sinnerfüllte Menschen mit Stress und negativen Ereignissen anders umzugehen.