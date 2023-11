Mykologie: Fleisch fressender Pilz legt tödliche Fallen aus

Vorbereiteter Hinterhalt

Der Pilz frisst Fadenwürmer der Spezies Caenorhabditis elegans. Diese erkennt er an Signalmolekülen, mit denen sie untereinander kommunizieren. Sobald er jene Botenstoffe wahrnimmt, setzt er Substanzen frei, die tierischen Sexualpheromonen ähneln und auf die Würmer attraktiv wirken, so dass sie sich nähern. Zeitgleich regelt er die Aktivität hunderter Gene hoch, kurbelt seine Proteinproduktion an und beschleunigt die Zellteilung. Mit den zusätzlich hergestellten Eiweißen und Zellen baut er die Klebefallen auf.

© Hung-Che Lin (Ausschnitt) Leuchtende Fallen | Um Fadenwürmer zu erbeuten, legt der bodenbewohnende Pilz Arthrobotrys oligospora klebrige Fallen aus (hier leuchtend gemacht mit Hilfe eines Fluoreszenzfarbstoffs). Die Fallen bestehen aus Pilzfäden, an denen die Würmer haften bleiben, und sind einige Zehntelmillimeter groß. Im Bild oben links sind gefangene Würmer zu erkennen.

Vier bis zehn Stunden, nachdem der Pilz seine Beute bemerkt hat, intensiviert er die Produktion zahlreicher Proteine, die dafür sorgen, dass die Fadenwürmer an den Pilzfäden haften bleiben. Aus den Untersuchungen geht hervor: Fleisch fressende Pilze wie Arthrobotrys oligospora besitzen ungewöhnlich viele Gene, die für klebrige Proteine codieren. Wahrscheinlich sei das eine evolutionäre Anpassung an ihre Fallen stellende Jagdstrategie, schreiben Lin & Co.

Etwa 24 Stunden, nachdem der Pilz die Fadenwürmer vorgesetzt bekommen hat, streckt er Hyphen aus, die in sie einwachsen. Parallel dazu kurbelt er die Herstellung von Proteasen an – Enzymen, die der Verdauung dienen. Weiterhin sondert er Moleküle ab, die vermutlich das Immunsystem der gefangenen Würmer ausschalten, so dass er leichter in sie eindringen kann. Der Pilz zersetzt die Tiere und verleibt sich ihre Bestandteile ein, wie die Untersuchungen belegen.