Fossilien: Einzigartige Stätte aus dem Ordovizium entdeckt

»Zu dieser Zeit der starken globalen Erwärmung lebten die Tiere in Refugien in hohen Breitengraden, um den extremen äquatorialen Temperaturen zu entkommen«, sagt Saleh in einer Pressemitteilung. »Die ferne Vergangenheit gibt uns einen Einblick in unsere mögliche nahe Zukunft«, ergänzt Jonathan Antcliffe Mitautor der Studie. Eric Monceret und Sylvie Monceret-Goujon, die Hobby-Archäologen, die den Fundort entdeckt haben, fügen ihrerseits hinzu: »Seit unserem zwanzigsten Lebensjahr sind wir auf der Suche nach Fossilien«, sagt Monceret. »Als wir auf diese erstaunliche Biota gestoßen sind, haben wir deren Bedeutung verstanden und sind vom Staunen zur Begeisterung übergegangen«, so Monceret-Goujon.