Frauen in der Altsteinzeit: Die Mär vom Matriarchat

Unterdrückt und misshandelt – oder respektiert und sogar verehrt wie Königinnen oder Göttinnen? Welche gesellschaftliche Stellung Frauen in der Jüngeren Altsteinzeit hatten, darüber kursieren schon seit langem ganz und gar gegensätzliche Hypothesen. Mal werden Macht und Prestige den Männern zugesprochen, mal heißt es, Frauen hätten beachtlichen sozialen, familiären oder spirituellen Einfluss gehabt. Seit inzwischen 150 Jahren fällt dabei ein Begriff, der auch von Anthropologen und Prähistorikern bemüht wird und wurde: der des Matriarchats. In Europas Jüngerer Altsteinzeit, die vor etwa 43 000 Jahren begann und vor 12 000 Jahren endete, hätten Frauen eine herausgehobene gesellschaftliche Stellung eingenommen, gestützt auf einen Kult der »Großen Göttin«. In der Öffentlichkeit hat diese Vorstellung einer Frauenherrschaft seit jeher viel Anklang gefunden.

Doch es lohnt sich, einmal genauer hinzusehen: Welche Fakten sprechen überhaupt dafür, dass Frauen in den Jäger-Sammler-Clans des Homo sapiens einen besonderen Stellenwert besaßen, oder sogar eine dominante Position? Welche Quellen weiblicher Macht gab es in der Altsteinzeit? Und welche archäologischen Indizien stützen die Idee einer Sonderstellung?

Was sofort ins Auge fällt, ist die Vielzahl an Frauendarstellungen in den Fundstätten der Jüngeren Altsteinzeit, von der Atlantikküste bis nach Sibirien: Gemalt, gezeichnet und graviert zieren sie die Wände von Höhlen oder Felsüberhängen. Hinzu kommt die »tragbare Kunst« in Form von Kleinplastiken aus Elfenbein, Knochen oder Kalkstein. In den ältesten Kulturen dieser Epoche, dem Aurignacien (in Westeuropa vor 43 000 bis 31 000 Jahren) und dem Gravettien (vor 31 000 bis 24 000 Jahren) weisen diese Frauenfigürchen erstaunlich üppige Formen auf. Der Kopf fehlt meistens oder ist von einer Art Netzhaube bedeckt, weder Augen noch Nase oder Lippen sind dargestellt. Umso auffälliger sind sexuelle Merkmale wie Brüste, Bauch, Gesäß und die angedeutete Vulva an den nackten Körpern. Vom französischen Fundort Lespugue über die »Venus vom Hohle Fels« auf der Schwäbischen Alb und die »Venus von Willendorf« in Österreich bis zum russischen Kostjonki folgen alle diese Frauenfigürchen einem einheitlichen Stil, derselben Ästhetik. Es ging ihren Schöpferinnen oder Schöpfern offenbar weniger um anatomische Korrektheit, sondern um ein Spiel mit Formen und Proportionen.