Gesundheit: Warum wir immer öfter hinfallen

Ein Problem bestehe darin, dass sich die Kinder heutzutage nicht genügend bewegen, sagt die Physiologin Dawn Skelton von der britischen Glasgow Caledonian University. Wir bauen unsere Stabilität nach und nach auf. Indem es immer wieder hinfällt und aufsteht, lernt ein Kleinkind allmählich mühelos zu gehen und zu rennen. Je mehr wir dieses System in der Kindheit und im frühen Erwachsenenalter fordern, desto mehr Reserven haben wir, von denen wir im Lauf unseres Lebens zehren können. Zu langes Sitzen, weniger Sportunterricht und kürzere Pausen führten dazu, dass die 20-Jährigen von heute viel wackliger auf den Beinen seien, als sie sein sollten, sagt Skelton. Und von da an geht es nur noch bergab. Die oben genannten Faktoren führen auch dazu, dass die Muskeln, die die jungen Menschen brauchen, um sich aufrecht zu halten, schwächer werden. Laut einer Studie aus England waren dortige Zehnjährige im Jahr 2014 um 20 Prozent schwächer als Gleichaltrige im Jahr 1994.

In der Mitte des Lebens sitzen wir in der Regel noch mehr, was unsere Kraft weiter schwinden lässt und Stürze wahrscheinlicher macht. Der Trend zum vielen Sitzen ist wahrscheinlich auch mitverantwortlich für die steigende Zahl an Stürzen bei jüngeren Erwachsenen. Einer neueren Studie zufolge sind Millenials – also diejenigen, die um die Jahrtausendwende das Erwachsenenalter erreichten – deutlich schwächer als die Erwachsenen der 1980er Jahre. Alles läuft also auf die Botschaft hinaus: Wenn wir uns zu wenig körperlich betätigen, ist unser Gleichgewichtssystem unterfordert und wird von Tag zu Tag schlechter.

Und das geschieht immer früher. »Ich sehe häufig Menschen mit Mitte 40, die ein schlechteres Gleichgewicht haben als 70- oder 80-Jährige«, sagt Skelton. Früher konzentrierte sich die Sturzforschung auf Menschen ab 65 Jahren; heute untersucht sie Stürze bei 50-Jährigen.

Ein altersbedingter Rückgang der menschlichen Hirnfunktion zeige sich erst ab einem Alter von etwa 50 Jahren, sagt Bernard. Das Kleinhirn ist eine jener Regionen, die zuerst nachlässt, vor allem bei Frauen. Warum das so ist und was genau hier geschieht, ist noch nicht geklärt. Bekannt ist aber, dass das Geschlechtshormon Östrogen eine schützende Wirkung auf das Gehirn ausübt. Wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, nimmt die Konzentration des Hormons ab – das könnte ein Teil der Antwort sein.