Haie: Megalodon war kein kaltblütiger Jäger

Megalodon war einer oder vielleicht sogar der größte Räuber in den Meeren der Erde. Selbst Fleischfresser, die eigentlich an der Spitze der Nahrungskette stünden, waren vor ihm nicht sicher. Die größten Exemplare des Hais schwammen wohl in kalten Meeresregionen. Doch selbst dort gelang es ihnen, ihre Körpertemperatur deutlich nach oben zu steigern, um agil zu bleiben. Das zeigt eine Studie von Robert Eagle von der University of California in Los Angeles und seinem Team in »PNAS«.

Nach einer Isotopenanalyse im Schmelz verschiedener Megalodonzähne folgert die Arbeitsgruppe, dass Haie eine Körpertemperatur aufrechterhalten konnten, die rund sieben Grad Celsius höher war als das umgebende Wasser. Dieser Temperaturunterschied ist größer als bei anderen Haien, die neben dem Megalodon lebten, und ausreichend, um den Riesen als Warmblüter einzustufen. Die Informationen lieferte die Isotopenzusammensetzung von Apatit, das einen wichtigen Bestandteil der Zähne ausmacht. Je nach Vorkommen leichter und schwerer Kohlen- und Sauerstoffisotope im Apatit können Wissenschaftler Aussagen über die Umgebung und Lebensweise der Tiere treffen. Im Fall der Haie lässt sich damit sogar auf die Körpertemperatur der Fische zurückschließen.

Die meisten fossilen und modernen Haie schaffen es nicht, eine Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, die wesentlich höher ist als die Temperatur des umgebenden Meerwassers. Bei ihnen spiegeln die Isotope im Apatit deshalb die Verhältnisse im Ozean wider. Bei warmblütigen Tieren hingegen zeichnen diese Isotope die Wirkung der vom Tier produzierten Körperwärme auf, was zu markanten Unterschieden in den Isotopenverhältnissen führt. In den Zähnen werden also höhere Temperaturen »aufgezeichnet«, als sie damals im Meer herrschten. Über einen Vergleich mit anderen Haiarten der damaligen Zeit konnten Eagle und Co ermitteln, um wie viel wärmer Megalodons Blut gewesen sein musste.