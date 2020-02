Sombrero-Galaxie: Hinter der Krempe verbirgt sich Chaos

Man nehme einen sehr hellen Kern, drapiere ein dunkles Staubband darum – fertig ist der galaktische Sombrero, Messier 104. Auch auf Grund ihrer sonderbaren Form ist die Galaxie unter Astronomen beliebt. Neue Daten des Hubble-Weltraumteleskops deuten nun darauf hin, dass sie noch mehr zu bieten hat: Die glatte, festsitzende Krempe des Sombreros könnte eine turbulente Vergangenheit verdecken, wie ein Team im »Astrophysical Journal« berichtet.

Trotz zahlreicher Beobachtungen in verschiedenen Wellenlängen ist die Sombrero-Galaxie längst nicht verstanden. Hubbles aktuelle Bilder sind der jüngste Beweis dafür. Die Aufnahmen von Zehntausenden von Einzelsternen zeigen, dass der Halo des Sombreros – also der annähernd kugelförmige Bereich, in dessen Zentrum die Galaxie eingebettet ist – mehr metallreiche Sterne enthält als erwartet. Nicht nur das: Alte, metallarme Sterne, die man typischerweise in den Halos massereicher Galaxien findet, fehlen nahezu völlig.

Jeder Stern hat einen Lebenszyklus, von der Geburt bis zu seinem Erlöschen. Im Verlauf seines Daseins entstehen Elemente, erst leichte, dann schwerere. Je mehr Sterne den Zyklus in einer Galaxie durchlaufen, je reicher an Elementen ist das Gas und desto höher ist die Metallizität der Sterne, die sich aus diesem Gas bilden. Solche jüngeren, hochmetallischen Sterne finden sich normalerweise in der Hauptscheibe der Galaxie, wo die Sternpopulation dichter ist – nicht aber beim Sombrero.

Laden... © NASA/Digitized Sky Survey/P. Goudfrooij (STScI)/The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) (Ausschnitt) Hubbles Aufnahme von M104 | Links ist die Sombrero-Galaxie (M104) samt Teil des viel schwächeren Halos weit außerhalb der hellen Scheibe zu sehen. Hubble fotografierte zwei Regionen im Halo (eine davon ist durch den weißen Kasten dargestellt). Die Bilder auf der rechten Seite verdeutlichen die von Hubble aufgenommene Detailgenauigkeit. Der orangefarbene Kasten, eine kleine Untermenge von Hubbles Ansicht, enthält unzählige Halosterne. Die Sternpopulation nimmt in der Nähe der Galaxienscheibe (unterer blauer Kasten) an Dichte zu.

Eine mögliche Erklärung für die überraschende Beobachtung: Der Sombrero, wie er heute zu sehen ist, mag zwar extrem ruhig wirken und die Galaxiescheibe glatt erscheinen. Doch vor Milliarden Jahren könnten dennoch massereiche Galaxien miteinander kollidiert und verschmolzen sein. Darauf deuten Computermodelle hin. Forscher hatten sie mit den neuen Daten von Hubble gespeist.