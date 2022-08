Humanevolution: Hirnwachstum bei Homo sapiens weniger fehlerhaft als bei Neandertalern

Neandertaler und Homo sapiens haben mehr gemeinsam, als sie unterscheidet. So lautet zunehmend das Fazit vieler Paläoanthropologen. Doch Forschende kommen auch entscheidenden Unterschieden auf die Spur. So fand ein Team um Felipe Mora-Bermúdez vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden sowie dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig heraus, dass die Teilung von Stammzellen im Gehirn bei den beiden Menschenformen unterschiedlich schnell vor sich ging. Bei Homo sapiens verlief der Prozess zirka 50 Prozent langsamer als bei seinen Vettern. In der Folge hätten sich bei Homo sapiens während der Zellteilung weniger Fehler eingeschlichen, schreibt die Arbeitsgruppe im Fachblatt »Science Advances«.

In der Evolution des modernen Menschen haben sich anders als bei den Neandertalern etwa 100 Aminosäuren verändert. Wie sich diese Mutationen der Proteinbausteine auswirkten, haben Mora-Bermúdez und seine Kollegen anhand dreier Proteine untersucht, die bei der Stammzellteilung im Gehirn, genauer im Neokortex, die Anordnung der Chromosomen steuern. Der Neokortex spielte in der menschlichen Evolution eine bedeutende Rolle: Dieser Teil des Gehirns vergrößerte sich deutlich, was half, verbesserte kognitive Fähigkeiten auszubilden wie das Sprechen.

Für ihre Studie produzierten die Forschenden nun Mausmodelle mit den Aminosäuren des anatomisch modernen Menschen. Da unveränderte Mäuse im Fall dieser Aminosäuren den Neandertaler ähneln würden, nutzten die Wissenschaftler diese als Kontrollgruppe. Anschließend verglichen sie das Hirnwachstum bei den Mäuseembryonen in beiden Gruppen. »Wir fanden heraus, dass drei Aminosäureveränderungen des modernen Menschen in zwei dieser drei Proteine, nämlich in KIF18a und KNL1, eine längere Metaphase verursachen, eine Phase, in der die Chromosomen für die Zellteilung vorbereitet werden«, sagt Mora-Bermúdez laut einer Pressemitteilung. »Dies führt zu weniger Fehlern bei der Verteilung der Chromosomen auf die Tochterzellen der neuralen Stammzellen, genau wie beim modernen Menschen.«