Hitzewellen: Klimawandel lässt Hitzerekorde Sprünge machen

Wir leben jedoch in einer sich weiter erwärmenden Welt, so dass es auch in Zukunft mehr Rekorde geben wird. Manche Fachleute befürchten nach der extremen Hitze in Nordamerika, dass sich Hitzewellen auf einem heißer werdenden Planeten anders verhalten und womöglich schwerer einzuschätzen sind. Die Arbeit der drei Schweizer Forscher scheint diese Hypothese zu stützen. Höchsttemperaturen, die vorherige Rekorde um einen großen Betrag übertreffen, werden demnach drastisch häufiger, wenn das globale Temperaturmittel schnell steigt. Das zeigten die drei Forscher, indem sie die mathematische Beschreibung der Wahrscheinlichkeit von Temperaturrekorden so umformulierten, dass sie auch die Differenz zum vorherigen Rekord beschreibt. Das Ergebnis überprüften sie anhand eines Klimamodell-Ensembles für Nordamerika – in diesem zeigte sich, dass tatsächlich die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen, die den vorherigen Rekord um einen gegebenen Wert überschreiten, umso höher ist, je schneller sich die Erde erwärmt.

Während auch normale Hitzewellen ernste Konsequenzen haben, können die Folgen katastrophal sein, wenn vorherige Rekorde um einen großen Wert überschritten werden. Denn Gesellschaften neigen dazu, sich an den bekannten historischen Höchstwerten für Extremereignisse zu orientieren. Das ist zwar sinnvoll, wenn die immer nur um kleine Werte überboten werden – Ereignisse, die weit jenseits bisheriger Rekorde liegen, werden von solchen Maßnahmen jedoch nicht abgedeckt. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Geschwindigkeit des globalen Temperaturanstiegs beschleunigt, was bedeuten würde, dass der Effekt bereits jetzt zum Tragen kommt. Die Resultate von Fischer, Sippel und Knutti legen deswegen nahe, dass man sich womöglich besser schon jetzt auf Hitzewellen vorbereitet, die weit jenseits dessen liegen, was heute als plausibles Szenario erscheint.

Bisher ist nicht sicher, ob das gleiche Prinzip auch für andere Extremereignisse wie Starkniederschläge zutrifft. Das hängt unter anderem davon ab, ob diese sich statistisch ähnlich verhalten wie Temperaturen. »Grundsätzlich gelten die Aussage in erster Näherung auch für Niederschlagsextreme«, sagt Erich Fischer. Allerdings spiele die große Schwankungsbreite bei Regenfällen eine wichtige Rolle. »Oft sind 70 bis 100 Jahre Messzeitraum zu kurz, um ein 1000-jähriges Ereignis exakt abzuschätzen, und deshalb sind wir oft schon aufgrund der Variabilität von Rekorden überrascht.« Das heißt, wegen der hohen Schwankungsbreite ist nicht klar, ob ein bestimmtes Starkregenereignis den vorherigen Rekord »zerschmettert« oder noch in den Rahmen eines normalen Rekords fällt.