Flut in Deutschland: »Es wäre völlig abwegig, Wasser in aktive Tagebaue zu leiten«

In sozialen Medien kursiert die Behauptung, die RWE hätte, um ihre Tagebaue zu schützen und eine Überschwemmung wie in Inden zu vermeiden, Wasser in die Erft abgepumpt, aber damit das Hochwasser schlimmer gemacht. Stimmt das?

Es wird im Normalfall – also ohne Hochwasser – das so genannte Sümpfungswasser in die Erft eingeleitet. Und das geschieht grundsätzlich auch im Hochwasserfall. Die Tagebaue brauchen eine permanente Grundwasserabsenkung, und wenn im Fall von starkem Regen oder Hochwasser große Wassermengen in den Tagebau reinlaufen, dann müssen die wieder weg, damit die Böschung nicht kollabiert, sondern sicher bleibt.

Also stimmen die Behauptungen?

Nein, sie sind abwegig. Denn an der Erft gibt es schon seit den 1960er Jahren eine Überleitung von Erftwasser durch einen Stollen über den Kölner Randkanal zum Rhein, den so genannten Ville-Stollen. Diese Überleitung wird im Hochwasserfall aktiviert.