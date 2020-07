Hochbegabung: Die zwei Gesichter der Intelligenz

Zwei Kinder: Das eine ist beliebt und ausgeglichen, das andere eher ein Einzelgänger und oft unglücklich. Eines ist außerdem sehr begabt. Was meinen Sie: welches von beiden? Wenn Sie sich für den traurigen Einzelgänger entschieden haben, befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Der Volksmund kennt viele Redewendungen, die nahelegen, dass sich Intelligenz und Glück nicht besonders gut vertragen: »Dummheit ist ein gutes Ruhekissen«, »Selig sind die geistig Armen« oder »Dummheit trägt man leichter als Weisheit«. Die Wirklichkeit ist allerdings vertrackter.

Zunächst einmal ist hohe Intelligenz in unserer westlichen Gesellschaft ein begehrtes Gut, verheißt sie doch zumindest aus statistischer Perspektive Erfolg, ein höheres Einkommen und sogar eine bessere Gesundheit. Aber der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Wohlbefinden scheint weit weniger eindeutig zu sein. Ein Blick in die Literatur zeigt: Es ist gar nicht so leicht zu sagen, ob höhere Intelligenz eher mehr oder eher weniger Glück mit sich bringt. Einige Studien offenbaren keinen Zusammenhang zwischen individuellem IQ und Glück. Andere hingegen weisen darauf hin, dass Intelligenz in Sachen Glück durchaus seine Vorzüge hat. In einer Untersuchung des University College London aus dem Jahr 2013 gaben Versuchspersonen mit einem vergleichsweise niedrigen IQ (70–99) ein niedrigeres Glücksniveau an als jene mit höherem IQ (120–129).

»Zwischen Intelligenz und Lebenszufriedenheit findet sich über viele Studien hinweg meist nur ein leichter, tendenziell positiver Zusammenhang«, fasst die Psychologin Linda Wirthwein von der TU Dortmund die Studienlage zusammen. Für die tendenziell größere Zufriedenheit bei intelligenteren Menschen sorgen vermutlich die statistisch gesehen besseren Bildungsabschlüsse, die interessanteren Jobs und die höheren Einkommen. Doch warum ist dieser Effekt so gering? »Eine Möglichkeit wäre, dass sich Menschen an ihre jeweiligen individuellen Voraussetzungen anpassen«, sagt Linda Wirthwein. »So hat etwa ein sehr intelligenter Mensch möglicherweise höhere berufliche Ziele, und damit relativiert sich die überdurchschnittliche Intelligenz wieder ein Stück weit.«

Bleibt festzuhalten: Per se macht höhere Intelligenz Menschen zumindest nicht unzufriedener mit ihrem Leben, eher im Gegenteil. Was aber, wenn Menschen in die geistigen Höhen der Hochbegabung vorstoßen, also mit einem IQ von mindestens 130 aufwarten können? Glaubt man den Medien und Filmen wie »A beautiful mind«, in dem das Mathematikgenie John Nash mit seiner paranoiden Schizophrenie zu kämpfen hat, ist der Grat zwischen Genie und Wahnsinn äußerst schmal.