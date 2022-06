»Hotel Mama«: Warum manche den Absprung nicht schaffen

Dass sich junge Menschen immer länger im »Hotel Mama« verwöhnen lassen, ist eine verbreitete Annahme. Allein: Es gibt dafür keine handfesten Belege. Der Soziologe Dirk Konietzka von der TU Braunschweig hat 2018 gemeinsam mit seinem Kollegen André Tatjes Daten von knapp 30 000 Westdeutschen aus den Jahrgängen 1925 bis 1984 analysiert. Einen deutlichen Anstieg des Auszugsalters konnten die Wissenschaftler nicht finden. »Es gab zwar ein geringfügiges Auf und Ab und in den jüngsten Kohorten eine leichte Tendenz zur Erhöhung. Doch letztlich sind die Ende der 1970er Jahre Geborenen im Mittel nicht später ausgezogen als die in den 1940er Jahren Geborenen«, sagt Konietzka. Bei den Frauen habe sich so gut wie nichts verändert, bei den Männern gab es eher eine wellenförmige Entwicklung. Zur Generation der heute 25- bis 35-Jährigen haben sie allerdings keine Daten.

Das zentrale Motiv für den Auszug: Unabhängig werden

Die eigentlich spannende Frage: Wenn sich Berufseinstieg und Familiengründung deutlich nach hinten verschoben haben, wieso nicht auch der Auszug? Eine belastbare Erklärung habe er nicht, sagt Konietzka, aber eine Interpretation: »Erwachsen zu werden heißt in Deutschland und Nordwesteuropa schon immer, sich vom Elternhaus zu lösen und einen eigenen Hausstand zu gründen. Studien zeigen: Unabhängigkeit ist das zentrale Motiv dafür, dass junge Menschen ausziehen. An zweiter Stelle steht eine Ausbildung oder ein Studium und an dritter ein Partner, mit dem man zusammenleben möchte.«

Was im individuellen Fall den Ausschlag gibt, hat demnach vor allem mit dem Streben nach Autonomie zu tun, einem der Grundbedürfnisse des Menschen. Autonomie entwickelt sich mit zunehmendem Alter, und die Gründung eines eigenen Hausstands ist in diesem Prozess ein bedeutender Schritt. »Hier sehen wir, dass das so genannte Helikopter-Parenting durchaus kontraproduktiv wirken kann«, sagt Bildungsforscherin Ulrike Sirsch. Dann nämlich, wenn zur Wärme und Zuwendung der Eltern ein großes Maß an Kontrolle kommt. Jugendliche verspüren einen wachsenden Drang nach Autonomie, und Eltern sollten darauf reagieren, indem sie sich selbst und ihr Bedürfnis nach Kontrolle zurücknehmen. »Was in der Kindheit eine hierarchische Beziehung war, sollte sich hin zu einem gleichberechtigten Verhältnis auf Augenhöhe verschieben«, sagt Sirsch.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Eltern ist es, dem Kind das Gefühl zu geben, selbstständig werden zu können, ohne die Bindung an sie zu verlieren. Dieser Prozess, »Individuation« genannt, verläuft mal mehr, mal weniger erfolgreich, wie Sirsch in einer Studie aus dem Jahr 2022 gemeinsam mit slowenischen Kolleginnen und Kollegen beobachtet hat. Bei jungen Erwachsenen aus Österreich und Slowenien fanden sie vier Typen von Individuation: den abhängigen und den ängstlichen Typ, den individuiert-verbundenen und den individuiert-unabhängigen Typ.

Die beiden Letztgenannten weisen auf eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung hin, mit einer ausgewogenen Balance zwischen Autonomie und einer guten Bindung an die Eltern, wobei der individuiert-unabhängige Typ etwas selbstständiger und weniger verbunden ist. Der abhängige und der ängstliche Typ fürchten beide, die Eltern zu enttäuschen, und entwickeln wenig Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, schwierige Situationen eigenständig meistern zu können. Das habe mit der Erziehung zu tun, berichtet Sirsch: Wenn die Eltern das Kind wenig eigene Erfahrungen machen lassen, beeinträchtigen sie die Entwicklung von Selbstwirksamkeit. Anders gesagt: Muss das Kind sein Zimmer selbst in Ordnung halten, dann macht der Gedanke an eine eigene Wohnung später weniger Angst.

»Es ist Aufgabe der Eltern, Kinder als reife und selbstständige Persönlichkeiten ins Leben gehen zu lassen. Dahinter sollten notfalls eigene Interessen zurückstehen« (Stefan Schmidt, Psychologie)

Überbehütende Mütter oder Väter fürchten sich womöglich selbst vor dem Tag, an dem die Kinder ausziehen. »Oft haben ja Eltern auch etwas davon, wenn der Nachwuchs weiter zu Hause wohnt«, sagt Heumann-Stegner. »Sie genießen die Rolle des Versorgers und die vertraute Nähe.« Der Auszug ist für viele ein einschneidendes Erlebnis, meist eine Form von Verlust: nicht nur des Kindes, sondern des Elterndaseins. »Das Paar hat plötzlich wieder mehr Zeit für sich und kann oder muss sich ein wenig neu erfinden: Worüber unterhält man sich? Welche sozialen Kontakte waren hauptsächlich über die Kinder getrieben, welche funktionieren auch ohne? Findet man neue gemeinsame Hobbys?« Die Scheidungsrate steigt nach dem Auszug der Kinder deutlich an.